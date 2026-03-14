Cyberpunk 2077 : Aucun autre DLC ne sortira, réaffirme CD Projekt

Alors que des rumeurs évoquent un contenu secret pour The Witcher 3, CD Projekt a brisé les espoirs des fans de Cyberpunk 2077. Le studio confirme qu'aucune nouvelle extension n'est prévue.
Malgré une popularité spectaculaire et une extension Phantom Liberty saluée par la critique, l'aventure Cyberpunk 2077 a bel et bien touché à sa fin
. Les joueurs du monde entier espéraient encore une surprise de la part de CD Projekt, surtout après les récentes rumeurs insistantes entourant un éventuel contenu inédit pour The Witcher 3
. Le studio polonais a cependant tenu à clarifier la situation de manière définitive sur les réseaux sociaux, ne laissant plus aucune place au doute concernant l'avenir de son jeu de rôle futuriste
.
Un deuxième DLC pour Cyberpunk 2077 ? C'est non
L'affaire a débuté de manière assez innocente lorsqu'un joueur a interpellé le compte officiel du jeu sur la plateforme X
, anciennement Twitter, en demandant avec malice à quel moment un contenu secret serait déployé
. La réponse de l'équipe de développement ne s'est pas fait attendre et a rapidement douché les espoirs de toute une communauté qui scrutait la moindre mise à jour.
Nous n'avons aucun plan pour des DLC ou des extensions supplémentaires. Si quoi que ce soit venait à changer, nous vous en informerions tous.
Cette déclaration ferme confirme que le studio a définitivement tourné la page de cette production, pour se pencher sur sa suite. Si certains joueurs gardaient espoir, c'est en grande partie parce que The Witcher 3, sorti il y a près d'une décennie, ferait actuellement l'objet d'un projet de contenu additionnel secret
. Selon plusieurs sources, cette aventure inédite proposerait un environnement original inspiré de l'univers de Dune et pourrait voir le jour plus tard cette année.
Mais cette future extension pourrait sortir pour faire le lien avec The Witcher 4
, tout en attirant de nouveaux joueurs. CD Projekt RED aime raconter des histoires, et offrir des mondes parfaitement construits. Si la société polonaise estime qu'il en a fini avec V et Cyberpunk 2077, aucun autre DLC ne sortira, en dépit de la forte demande des joueurs. Même si plusieurs idées d'extensions ont eu lieu ces dernières années, dont un qui avait du potentiel.Cyberpunk 2077
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette œuvre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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