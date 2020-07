Cyberpunk 2077 : À la découverte du quartier de Santo Domingo

À quelques mois de la sortie de Cyberpunk 2077, ce dernier continue de se dévoiler peu à peu à travers différents concepts-art.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours, nous découvrions l'un des quartiers les plus riches de la ville de Night City grâce à des concepts-art absolument sublimes. Il s'agissait de. Cette fois-ci, c'est au tour de celui dede se dévoiler à travers quelques illustrations publiées sur Twitter par le studio deSia été défini comme étant le lieu le plus riche de Night City,. Ce dernier est le plus vieux,puisque c'est dans celui-ci que sont regroupées les plus grosses usines, celles-ci n'hésitant pas à faire quelques essais industriels.De plus, dans ce quartier reculé de la ville vivent plusieurs milliers de personnes, toutes entassées dans de petits bâtiments. Il s'agit de familles défavorisées pour la plupart. CD Projekt n'a pas partagé plus de détails surPour rappel, Cyberpunk 2077 sera disponible le 19 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.