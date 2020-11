Cyberpunk 2077 a été reporté en partie pour viser une note de 90 sur Metacritic

Concernant Metacritic, nous visons toujours un jeu qui mérite 90+, donc rien a changé, c'est en fait la raison principale du report. Nous voulons donner à Cyberpunk 2077 un polissage supplémentaire, nous préférons avoir honte en ce moment devant vous plutôt que d'avoir honte devant les joueurs une fois le jeu sorti.

Le troisième report de Cyberpunk 2077 a fait l'effet d'une onde de choc, autant pour les joueurs que les développeurs, qui ne semblaient pas au courant du décalage de la date de sortie . S'il va falloir patienter trois petites semaines supplémentaires, notamment à cause des versions PS4 et Xbox One qui ne sont pas encore prêtes , CD Projekt RED a par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique donné quelques précisions sur l'objectif de report.En effet, la firme polonaise semble vouloir proposer, puisque la qualité prime sur tout autre point. Les 21 jours supplémentaires ne changeront pas grand-chose sur le jeu et les ventes,, entre autres sur les consoles actuelles.Nous saurons très vite si ces trois semaines auront permis d'améliorer la qualité de vie ou non. Dans tous les cas,Cyberpunk 2077 arrivera donc ce 10 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez le précommander, notre partenaire