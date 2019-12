Cyberpunk 2077 a été développé sur un nouveau moteur

Le moteur utilisé pour Cyberpunk 2077 ne sera pas le même que celui qui a servi à The Witcher 3. CD Projekt RED a évoqué les raisons de ce changement au cours d'une interview.

Nous ne pouvions pas développer Cyberpunk 2077 sur le même moteur que celui de The Witcher. Les avantages du nouveau moteur nous rendent capables de développer Cyberpunk 2077 à la première personne, avec une verticalité importante. [...] De plus, cela nous permet aussi de pouvoir faire une version jour et une version nuit de Night City. Avec ce nouveau moteur nous pouvons ajouter toutes ces lumières de néon, et, par exemple, la pluie ou quelque chose comme ça. Vous pourriez simplement développer la géométrie des bâtiments, et ajouter les néons par-dessus. Vous avez l'ombre de l'eau qui s'égoutte, mais cela ne vous donnerait pas une aussi grande impression que d'avoir une illumination globale aussi.

Lors des différentes présentations de, et plus récemment lors de l', s'il y a bien une chose sur laquelle s'accordera le public, c'est, mais aussi. Seulement, pour que cela puisse atteindre ce niveau, il a fallu passer par un nouveau moteur de jeu, etLors d'une interview avec MCV UK , producteur de, a expliqué la nécessité de changer de moteur, étant donné qu'il s'agit d'un jeu à la première personne, contrairement à la série The Witcher, mais aussi que la luminosité, très différente, l'imposait par ses néons.Pour finir, Richard Borzymowski et ses équipes, puisqu'il rajoute que l'objectif du studio est que le joueur soit étonné lorsqu'il découvre certaines choses, et réagisse avec un « wow ».Il faudra cependant attendre encore un peu avant de pouvoir juger cela de nous-mêmes étant donné quede Cyberpunk 2077 est prévue pour le. Toutefois, il n'est pas impossible qu' un portage sur PS5 et Xbox Series X soit effectué dans les mois suivant leurs lancements