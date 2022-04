CD Projekt RED (The Witcher, Cyberpunk 2077) travaille sur plusieurs projets non annoncés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques semaines, et comme nous nous en doutions tous, CD Projekt RED a annoncé le développement d'une nouvelle saga The Witcher . Ce ne sera donc pas The Witcher 4, mais une toute nouvelle histoire prenant place dans la franchise, ce qui a bien évidemment ravi les amateurs de l'univers, qui a connu un regain d'intérêt avec la série Netflix. Si sa sortie n'est pas programmée pour tout de suite (pas avant 2023, voire 2024),À l'occasion du dernier rapport financier de la société, nous avons eu le droit aux objectifs majeurs de CD Projekt RED pour cette année 2022. En plus du travail sur Cyberpunk 2077 (et son extension), le développement tu nouveau The Witcher, de la version next-gen pour le 3 et du contenu pour GWENT, notamment,. Bien évidemment, nous n'avons aucun détail, mais il est précisé que, qui paraîtront, probablement, dans plusieurs années.Nous n'en saurons pas plus avant l'année prochaine sur ces projets, excepté pour The Witcher, qui pourrait se montrer d'ici à la fin de l'année, bien que le studio polonais ne souhaite plus communiquer abondamment à propos de ses jeux, avant qu'ils soient prêts, pour éviter de faire une « Cyberpunk ».En attendant, nous rappelons que l'extension pour Cyberpunk 2077 est prévue pour 2023 , alors que le titre vient de franchir la barre des 18 millions de copies vendues