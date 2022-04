Cyberpunk 2077 : La sortie de l'extension prévue pour 2023

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022

PC Édition Standard → 15,99 € au lieu de 59,99 €, soit 73 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 35,9 € au lieu de 69,99 €, soit 49 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Ces dernières semaines, le studio polonais avait mentionné, à plusieurs reprises,. Si nous ne savons toujours pas ce que proposera ce contenu supplémentaire,En ce mois d'avril, à la suite du bilan financier de l'année fiscale 2021,, mentionnant plusieurs projets, notamment le développement de la mise à jour next-gen The Witcher 3 ( qui a été reportée ), le nouveau jeu The Witcher ou encore d'autres améliorations pour Cyberpunk 2077, en plus de se pencher sur des projets non annoncés.Parmi les autres choses, nous pouvons lire qu'une équipe sera concentrée sur le développement de l'extension de Cyberpunk 2077. Mais le studio a tenu à apporter une précision supplémentaire :. Les premiers détails seront toutefois partagés cette année, normalement.Il faudra donc prendre son mal en patience pour découvrir tout cela, et ne rien attendre de très clinquant cette année dans Cyberpunk 2077, si ce n'est quelques mises à jour majeures, toujours dans le but d'améliorer l'expérience du titre.En attendant, nous rappelons que, reste disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :