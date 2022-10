CD Projekt RED (Cyberpunk 2077) testera ses prochains jeux sur toutes les plateformes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement CD Projekt RED travaille actuellement sur de nombreux projets vidéoludiques, notamment la nouvelle saga The Witcher la suite de Cyberpunk 2077 ou encore leur nouvelle IP , entre autres. Bien conscients des problèmes et bugs rencontrés par les joueurs et les joueuses à la sortie officielle de, notamment sur consoles, les développeurs ne comptent pas faire les mêmes erreurs pour leurs prochains jeux.Récemment, CD Projekt RED a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube afin d'apporter des informations sur son processus de développement. Dans cette nouvelle communication visuelle, Pawel Zawodny explique que le studio compte bien: « Nous testons la qualité du gameplay sur toutes les plateformes, et ce dès le départ, et nous ne nous concentrons pas seulement sur le build PC des développeurs. Évidemment, cela rend les premières étapes de création plus fastidieuses, mais cela nous donne plus de contrôle et de confiance pour les suivantes ».Rappelons que, pour le moment, le prochain jeun'est qu'en phase de pré-production et ne devrait donc arriver qu'en 2025-2026, d'après les dernières informations partagées par le studio. En attendant le deuxième opus, les joueurs et les joueuses pourront découvrir l'extension « Phantom Liberty » en 2023 (aucune date de sortie officielle, pour le moment), sur Cyberpunk 2077.Cyberpunk 2077 est à retrouver sur PS4, Xbox One et PC.