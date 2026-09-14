Cyberpunk 2077 et The Witcher débarquent sur Battle.net

L'annonce a surpris tout le monde lors de la BlizzCon. Blizzard s'allie à CD Projekt pour accueillir Cyberpunk 2077 sur Battle.net. Une collaboration inattendue qui inclut également l'arrivée de Geralt de Riv dans Diablo 4 et des cosmétiques Edgerunners dans Overwatch.

L'annonce a de quoi laisser les joueurs perplexes. Alors que la communauté réclame depuis des années l'arrivée de tous les jeux Blizzard sur Steam, notamment pour en profiter facilement sur le Steam Deck, le studio a pris une direction diamétralement opposée. Lors de la dernière BlizzCon, une alliance inattendue avec CD Projekt a été dévoilée, transformant Battle.net en une plateforme d'accueil pour les mastodontes du studio polonais.

Cyberpunk 2077 s'installe sur Battle.net

L'information avait déjà fuité en partie lors de la gamescom avec l'annonce de la version remastérisée de The Witcher 3, mais elle est désormais officielle. Cyberpunk 2077 et son extension feront leur apparition sur le lanceur de Blizzard d'ici la fin de l'année. Une décision curieuse qui vient enrichir un catalogue tiers souvent oublié par les utilisateurs de la plateforme. En effet, des titres comme Sea of Thieves, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ou encore The Outer Worlds 2 y sont déjà présents, dans l'indifférence presque générale.













Pendant ce temps, la stratégie de Blizzard concernant ses propres jeux reste très conservatrice. À ce jour, seuls Diablo 2 Resurrected, Diablo 4 et Overwatch ont eu les honneurs d'une sortie sur Steam. Le premier Diablo survit sur GOG, tandis que les deux premiers opus de Warcraft ont tout simplement disparu de cette boutique suite à la sortie de leurs versions remastérisées.

Geralt de Riv massacre des démons dans Diablo 4

Cette collaboration entre les deux géants de l'industrie ne s'arrête pas à une simple distribution de jeux. Les univers vont se croiser de manière spectaculaire. Geralt de Riv, le célèbre Sorceleur, fera son apparition dans Diablo 4 sous la forme d'une apparence exclusive destinée à la classe du Barbare.

Une rencontre au sommet entre deux univers de dark fantasy qui ravira les amateurs de monstres et de butin.

Pour obtenir ce précieux sésame, les joueurs devront préacheter le prochain contenu téléchargeable de The Witcher 3, sobrement intitulé Songs of the Past, directement sur Battle.net. CD Projekt et Blizzard ont d'ailleurs précisé que d'autres contenus sur le thème du Sorceleur sont prévus pour 2027, laissant présager un partenariat sur le très long terme.

L'univers Edgerunners envahit Overwatch

Les amateurs de science-fiction ne seront pas en reste. L'année prochaine, le jeu de tir compétitif Overwatch accueillera des éléments cosmétiques inspirés de la série animée Edgerunners. Cette intégration transmédia tombe à point nommé pour capitaliser sur la popularité de la franchise, alors que la très attendue deuxième saison du dessin animé fera ses débuts sur Netflix le 20 octobre prochain.

Reste à savoir si cette stratégie hybride suffira à redynamiser l'attractivité de Battle.net face à l'hégémonie de Steam ou de l'Epic Games Store. Dans tous les cas, Blizzard souhaite développer sa plateforme, à sa façon.