Cult of the Lamb : Deux mises à jour majeures arrivent cette année

Deux mises à jour majeures arrivent en 2023 sur Cult of the Lamb

RELICS OF THE OLD FAITH is coming in early 2023!



As our first FREE Major Content Update, it will add significant depth and replayability:



⚔️ Combat

🏰 Dungeons

🏆 Endgame Content

🔎 Secrets?



As it has been written, so it shall be 🔮 pic.twitter.com/eo6IjYYqe4 — Cult of the Lamb 🙏🐑👑 (@cultofthelamb) January 19, 2023

Le roguelike de Massive Monster et de Devolver Digital,, a accueilli, en ce jour, une nouvelle mise à jour . Comme l'indique son patch notes, celle-ci apporte quelques changements, correctifs et options d'accessibilité. Or,D'après les informations récemment partagées par le studio de développement en charge du titre, notamment via la page Steam du jeu ainsi que sur le compte officiel Twitter du soft,. Celle-ci ajoutera de « nouveaux challenges, ennemis et manières de garder les non-croyants dans les rangs ». Sur Twitter, le studio de développement a utilisé les mots « Combat » (désignant probablement l'arrivée des attaques lourdes ), « Donjons », « Contenu Endgame » et « Secrets ? » pour la décrire. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand « Relics of the Old Faith » sera disponible.En outre, au cours de cette année 2023, Massive Monster a prévu de déployeret gratuite qui devrait apporter « de la profondeur et des détails » en ce qui concerne la dimension gestion. Les développeurs n'ont, malheureusement, pas partagé de plus amples informations à ce sujet.Pour rappel, Cult of the Lamb est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Des éditions physiques PS5 et Nintendo Switch sont prévues et se rendront disponibles en mars 2023.