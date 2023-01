Cult of the Lamb : Une mise à jour apportant de nouveaux éléments arrive

HEAVY ATTACKS - The first reveal of Cult of the Lamb's Free Major Content Update coming in 2023 pic.twitter.com/Ku810Qp24r — Cult of the Lamb 🙏🐑👑 (@cultofthelamb) December 30, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le roguelike de Massive Monster et de Devolver Digital,, a su se faire une belle place dans la bibliothèque vidéoludique des joueurs et des joueuses. Plutôt apprécié, le titre refait parler de lui en ce jour, car les développeurs ont prévu une mise à jour gratuite, à venir en cette année 2023, qui introduira de nouveaux éléments.En effet, il y a peu de temps, le studio de développement en charge du titre a indiqué, notamment dans une publication sur la page Steam du soft, que Cult of the Lamb accueillera prochainement. D'après les informations partagées, ce patch apportera « plus de profondeur au jeu », mais aussiconcernant ces aspects : « difficulté, accessibilité, qualité de vie ».Par ailleurs, notons que cette mise à jour nous permettra de découvrir(« heavy attacks » en anglais), qui seront disponibles pour toutes les armes du jeu. Finalement, les développeurs de chez Massive Monster tease un changement pour l'un des boss, Barbatos, par le biais d'une courte vidéo. Mais, pour le moment, nous n'en savons pas plus.Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore de date ni même de fenêtre de sortie pour cette mise à jour, à venir sur Cult of The Lamb. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, pour conclure, que Cult of the Lamb est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Des éditions physiques PS5 et Nintendo Switch sont prévues et se rendront disponibles en mars 2023.