Cult of the Lamb : Des éditions physiques arrivent en 2023

Le jeu de base au complet.

Une boîte collector exclusive.

Un artbook exclusif (104 pages).

La bande son sur CD, dans une pochette en carton.

est sorti en version numérique, le 11 août 2022, sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi PC et Nintendo Switch. Le roguelike de Massive Monster et de Devolver Digital refait parler de lui, aujourd'hui.En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre, ainsi que Just For Games, viennent d'annoncer que. Celles-ci se rendront disponibles leet sont à destination deet de la. Ainsi, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront acheterou biendu soft, notamment depuis le site officiel de Just For Games ou bien auprès des revendeurs habituels (Amazon, Cultura, Leclerc, Fnac, etc.).À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les tarifs de ces éditions. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples détails, à ce sujet, seront disponibles. Néanmoins, Just For Games a révélédePour rappel, sur Cult of the Lamb, les joueurs et les joueuses sont amenés à incarner un jeune agneau, sauvé et possédé par une entité mystérieuse. Ce premier doit bâtir une nouvelle communauté et la faire prospérer. Le titre de Massive Monster propose des mécaniques de jeu de type roguelike ainsi qu'une forte dimension gestion.Cult of the Lamb est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous débutez sur le titre, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider.