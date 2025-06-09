Cronos: The New Dawn révèle son cauchemar temporel dans un trailer glaçant

Préparez-vous à affronter vos pires cauchemars dans Cronos: The New Dawn, le nouveau survival horror des créateurs du remake de Silent Hill 2. Présenté au Xbox Showcase, ce jeu promet une aventure sombre où la manipulation du temps devient votre seule chance de survie face à une menace aussi terrifiante qu'imprévisible.

Manipulation temporelle et horreur post-apocalyptique







Les Orphelins : une menace terrifiante à empêcher de fusionner

Explorez les mystères du Carnet de Voyage du Prédécesseur ND 3500





Disponible à l'automne 2025 sur consoles et PC

Dans, vous incarnerez un, agent d'une mystérieuse organisation nommée le, envoyé depuis un futur dystopique dans la Pologne des années 80 pour récupérer des individus essentiels, disparus lors d'une apocalypse cataclysmique.Votre aventure se déroulera principalement dans une version cauchemardesque de, un authentique quartier de Cracovie, entièrement métamorphosé par des anomalies temporelles. Entre explorations inquiétantes et confrontations terrifiantes, votre survie dépendra directement de votre capacité à altérer le temps.La nouvelle bande-annonce dévoilée lors duse concentre sur les sinistres ennemis du jeu : les. Ces créatures monstrueuses aux corps horriblement déformés sont particulièrement agressives et résistantes. Chaque rencontre sera un combat acharné pour votre survie, vous obligeant à brûler immédiatement les corps des ennemis abattus pour éviter leur fusion.Cette mécanique inédite renforce la tension, car si les Orphelins fusionnent, ils deviennent une entité encore plus puissante et rapide, rendant votre survie quasi impossible.La bande-annonce introduit également le mystérieux, dont vous découvrirez l'étrange carnet de voyage. Ce récit énigmatique promet une plongée fascinante dans l'histoire sombre et torturée de ce monde post-apocalyptique. À travers ses pages, les joueurs lèveront progressivement le voile sur les perturbations anormales de la réalité qui corrompent les environnements brutalistes de Nowa Huta.Prévu pour une sortie à l'automne 2025,sera disponible sur(Steam et Epic Games Store). Les précommandes et ajouts aux listes de souhaits sont d'ores et déjà ouverts sur les plateformes concernées.