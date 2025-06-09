Cronos: The New Dawn révèle son cauchemar temporel dans un trailer glaçant

Préparez-vous à affronter vos pires cauchemars dans Cronos: The New Dawn, le nouveau survival horror des créateurs du remake de Silent Hill 2. Présenté au Xbox Showcase, ce jeu promet une aventure sombre où la manipulation du temps devient votre seule chance de survie face à une menace aussi terrifiante qu'imprévisible.
Manipulation temporelle et horreur post-apocalyptique
Dans Cronos: The New Dawn
, vous incarnerez un Voyageur
, agent d'une mystérieuse organisation nommée le Collectif
, envoyé depuis un futur dystopique dans la Pologne des années 80 pour récupérer des individus essentiels, disparus lors d'une apocalypse cataclysmique.
Votre aventure se déroulera principalement dans une version cauchemardesque de Nowa Huta
, un authentique quartier de Cracovie, entièrement métamorphosé par des anomalies temporelles. Entre explorations inquiétantes et confrontations terrifiantes, votre survie dépendra directement de votre capacité à altérer le temps.
Les Orphelins : une menace terrifiante à empêcher de fusionner
La nouvelle bande-annonce dévoilée lors du Xbox Showcase
se concentre sur les sinistres ennemis du jeu : les Orphelins
. Ces créatures monstrueuses aux corps horriblement déformés sont particulièrement agressives et résistantes. Chaque rencontre sera un combat acharné pour votre survie, vous obligeant à brûler immédiatement les corps des ennemis abattus pour éviter leur fusion.
Cette mécanique inédite renforce la tension, car si les Orphelins fusionnent, ils deviennent une entité encore plus puissante et rapide, rendant votre survie quasi impossible.
Explorez les mystères du Carnet de Voyage du Prédécesseur ND 3500
La bande-annonce introduit également le mystérieux Prédécesseur ND 3500
, dont vous découvrirez l'étrange carnet de voyage. Ce récit énigmatique promet une plongée fascinante dans l'histoire sombre et torturée de ce monde post-apocalyptique. À travers ses pages, les joueurs lèveront progressivement le voile sur les perturbations anormales de la réalité qui corrompent les environnements brutalistes de Nowa Huta.
Disponible à l'automne 2025 sur consoles et PC
Prévu pour une sortie à l'automne 2025, Cronos: The New Dawn
sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC
(Steam et Epic Games Store). Les précommandes et ajouts aux listes de souhaits sont d'ores et déjà ouverts sur les plateformes concernées.
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