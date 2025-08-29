Certains joueurs et joueuses se demandent si Cronos: The New Dawn est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Cronos: The New Dawn est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Développé mais aussi édité par Bloober Team (connu notamment pour Layers of Fear, The Medium, ou encore Blair Witch),est un jeu de survie et d'horreur, prenant place dans un « univers sinistre où le brutalisme de l'Europe de l'Est rencontre la technologie rétrofuturiste » et devant débarquer au tout début du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes. Depuis sa première annonce, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent. Nous vous partageons la réponse à cette question, dans ce qui suit.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative :. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le nouveau titre de Bloober Team est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 5 septembre 2025, et ce sur plusieurs plateformes de jeu.D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. En effet, dans un encart situé sur la droite, nous pouvons voir la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam » et « Partage familial ». Cet élément précis confirme, ainsi, bel et bien que, malheureusement. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production de Bloober Team qu'en solo.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 5 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Les développeurs n'ont pas mentionné de version PS4 ni Xbox One. Il n'est pas, non plus, prévu que le titre intègre le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass, tout du moins à sa sortie.