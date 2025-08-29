Cronos: The New Dawn est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 août 2025 à 17h41
Certains joueurs et joueuses se demandent si Cronos: The New Dawn est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Cronos: The New Dawn est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé mais aussi édité par Bloober Team (connu notamment pour Layers of Fear, The Medium, ou encore Blair Witch), Cronos: The New Dawn est un jeu de survie et d'horreur, prenant place dans un « univers sinistre où le brutalisme de l'Europe de l'Est rencontre la technologie rétrofuturiste » et devant débarquer au tout début du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes. Depuis sa première annonce, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Cronos: The New Dawn est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous partageons la réponse à cette question, dans ce qui suit.

Cronos: The New Dawn est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative : Cronos: The New Dawn ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le nouveau titre de Bloober Team est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 5 septembre 2025, et ce sur plusieurs plateformes de jeu.

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D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. En effet, dans un encart situé sur la droite, nous pouvons voir la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam » et « Partage familial ». Cet élément précis confirme, ainsi, bel et bien que Cronos: The New Dawn n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un titre coopératif, malheureusement. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production de Bloober Team qu'en solo.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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