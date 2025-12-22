Cronos: The New Dawn va bientôt s'offrir une fonctionnalité attendue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 décembre 2025 à 16h59
Bloober Team a, récemment, indiqué que Cronos: The New Dawn va accueillir une nouvelle option, qui ravira certainement la communauté.
Cronos: The New Dawn va bientôt s'offrir une fonctionnalité attendue
Disponible depuis le début du mois de septembre 2025, Cronos: The New Dawn a su plaire aux joueurs et aux joueuses, malgré une certaine difficulté. Toutefois, la communauté peut être rassurée : Bloober Team a prévu d'ajouter un mode plus facile sur Cronos: The New Dawn.

Cronos: The New Dawn va être plus facile

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Bloober Team ont indiqué que Cronos: The New Dawn va accueillir une option de difficulté rendant l'aventure un peu plus facile. Le studio de développement parle du mode « Temporal Diver ». Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons aucune date de sortie. Ce mode devrait arriver au début de l'année 2026.
Bloober Team précise que de plus amples détails seront partagés dans les semaines à venir, soit certainement après les fêtes de fin d'année. Il y a de grandes chances que le studio dévoile une date de sortie précise à ce moment-là. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui trouvent Cronos: The New Dawn un tantinet trop difficile.

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Une suite envisagée pour Cronos: The New Dawn ? 

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Et si vous vous demandez si Cronos: The New Dawn va bénéficier d'une suite, ce n'est, pour le moment, pas sûr. D'après les dernières informations connues, Bloober Team n'envisage pas de suite pour Cronos: The New Dawn et travaillerait déjà sur un nouveau projet vidéoludique, qui ne serait qu'au stade de pré-production.

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commentaire (1)

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Niice (invité) Le 23/12/2025 à 12:16

En vrai, ce n'est pas de refus.....