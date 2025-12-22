Cronos: The New Dawn va bientôt s'offrir une fonctionnalité attendue

Bloober Team a, récemment, indiqué que Cronos: The New Dawn va accueillir une nouvelle option, qui ravira certainement la communauté.

Cronos: The New Dawn va être plus facile

Travelers! We've got exciting news for those who prefer to enjoy the story without struggling with challenging encounters! 🔥



Temporal Diver Mode (easier difficulty option) is coming to Cronos: The New Dawn in Early 2026!



More details in the coming weeks! pic.twitter.com/ebB95fla5l — Cronos: The New Dawn | OUT NOW! (@CronosNewDawn) December 22, 2025

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Une suite envisagée pour Cronos: The New Dawn ?

Disponible depuis le début du mois de septembre 2025,a su plaire aux joueurs et aux joueuses, malgré une certaine difficulté. Toutefois, la communauté peut être rassurée :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Bloober Team ont indiqué que. Le studio de développement parle du mode « Temporal Diver ». Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons aucune date de sortie.Bloober Team précise que de plus amples détails seront partagés dans les semaines à venir, soit certainement après les fêtes de fin d'année. Il y a de grandes chances que le studio dévoile une date de sortie précise à ce moment-là. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui trouventun tantinet trop difficile.Et si vous vous demandez siva bénéficier d'une suite, ce n'est, pour le moment, pas sûr. D'après les dernières informations connues, Bloober Team n'envisage pas de suite pouret travaillerait déjà sur un nouveau projet vidéoludique, qui ne serait qu'au stade de pré-production.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.