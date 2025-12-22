Cronos: The New Dawn va bientôt s'offrir une fonctionnalité attendue

Durée de vie Cronos: The New Dawn : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Cronos: The New Dawn, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le titre de Bloober Team.
Bloober Team précise que de plus amples détails seront partagés dans les semaines à venir, soit certainement après les fêtes de fin d'année. Il y a de grandes chances que le studio dévoile une date de sortie précise à ce moment-là. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui trouvent Cronos: The New Dawn un tantinet trop difficile.
Travelers! We've got exciting news for those who prefer to enjoy the story without struggling with challenging encounters! 🔥— Cronos: The New Dawn | OUT NOW! (@CronosNewDawn) December 22, 2025
Temporal Diver Mode (easier difficulty option) is coming to Cronos: The New Dawn in Early 2026!
More details in the coming weeks! pic.twitter.com/ebB95fla5l
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commentaire (1)
En vrai, ce n'est pas de refus.....