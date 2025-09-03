Cronos: The New Dawn : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Cronos: The New Dawn en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Heure de sortie de Cronos: The New Dawn en France sur consoles et PC

Les heures de sortie de Cronos: The New Dawn dans le monde entier.



Prétéléchargement de Cronos: The New Dawn

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Un accès anticipé pour Cronos: The New Dawn ?

Devant sortir au début du mois de septembre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Bloober Team, est catégorisé comme un jeu d'horreur et de survie. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent avec impatience cette nouvelle production vidéoludique des créateurs de Layers of Fear. D'ailleurs, si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons, sur PC, ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.Avant tout, rappelons quedébarque le 5 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous connaissonsDe ce fait,. Ainsi, il sera possible de se plonger dans le nouveau jeu de Bloober Team dans l'après-midi du vendredi 5 septembre prochain.À l'heure actuelle, Bloober Team n'a pas indiqué si le prétéléchargement est disponible pour. Il y a peu de chances que cela sera le cas, étant donné que le lancement du titre est imminent. Remarquons, à ce sujet, que les joueurs et les joueuses doivent posséder 50 Go de libre sur leur espace de stockage pour installersur PC, selon les informations partagées sur Steam.propose bel et bien un accès anticipé. Pour en profiter, il convient de précommander l'édition Deluxe du jeu, sur les stores adéquats. L'accès anticipé dedébute, d'ailleurs, le 3 septembre 2025, dès 16h (heure française).Rendez-vous donc dans l'après-midi du 5 septembre 2025 pour découvrir, qui arrive, à cette date, sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.