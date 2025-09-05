Durée de vie Cronos: The New Dawn : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 septembre 2025 à 16h37
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Cronos: The New Dawn, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le titre de Bloober Team.
Durée de vie Cronos: The New Dawn : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Disponible depuis le début du mois de septembre 2025, Cronos: The New Dawn, qui est développé ainsi qu'édité par Bloober Team, est un jeu de survie et d'horreur. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans la nouvelle production des créateurs de Layers of Fear. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quelle est la durée de vie de Cronos: The New Dawn.

Durée de vie de Cronos: The New Dawn

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La durée de vie de Cronos: The New Dawn dépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur Cronos: The New Dawn, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Bloober Team qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale.

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Combien d'heures pour terminer Cronos: The New Dawn ?

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Néanmoins, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation quant à la durée de vie de Cronos: The New Dawn, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons réparti cela selon trois objectifs distincts : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe, mais aussi atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire principale de Cronos: The New Dawn → Entre 18-20 heures
  • Terminer l'histoire principale de Cronos: The New Dawn et faire de l'annexe → Plus de 20 heures
  • Terminer Cronos: The New Dawn à 100 % → Environ 30 heures
De ce fait, la durée de vie de Cronos: The New Dawn est plutôt satisfaisante, vous en conviendrez certainement.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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