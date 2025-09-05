Durée de vie Cronos: The New Dawn : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Cronos: The New Dawn, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le titre de Bloober Team.

Durée de vie de Cronos: The New Dawn

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Combien d'heures pour terminer Cronos: The New Dawn ?

Terminer l'histoire principale de Cronos: The New Dawn → Entre 18-20 heures

→ Entre 18-20 heures Terminer l'histoire principale de Cronos: The New Dawn et faire de l'annexe → Plus de 20 heures

→ Plus de 20 heures Terminer Cronos: The New Dawn à 100 % → Environ 30 heures

Disponible depuis le début du mois de septembre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Bloober Team, est un jeu de survie et d'horreur. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans la nouvelle production des créateurs de Layers of Fear. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentdépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Bloober Team qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale.Néanmoins, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation quant à, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons réparti cela selon trois objectifs distincts : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe, mais aussi atteindre le 100 %.De ce fait,est plutôt satisfaisante, vous en conviendrez certainement.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 5 septembre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.