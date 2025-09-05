Cronos: The New Dawn aura-t-il une suite ? Ses créateurs font une révélation étonnante



le 05 septembre 2025 à 12h23 Publié par Justine Manchuelle le 05 septembre 2025 à 12h23

Nouveau titre des créateurs du remake de Silent Hill 2, Cronos: The New Dawn propose une aventure unique et un univers visuel très prometteur. D'ailleurs, la question d'une suite se pose alors même que le jeu ne sera disponible que dans quelques heures.