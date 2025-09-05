Cronos: The New Dawn aura-t-il une suite ? Ses créateurs font une révélation étonnante

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 septembre 2025 à 12h23
Nouveau titre des créateurs du remake de Silent Hill 2, Cronos: The New Dawn propose une aventure unique et un univers visuel très prometteur. D'ailleurs, la question d'une suite se pose alors même que le jeu ne sera disponible que dans quelques heures.
Cronos: The New Dawn aura-t-il une suite ? Ses créateurs font une révélation étonnante
Cronos: The New Dawn est disponible depuis le 5 septembre 2025 sur PC, PS5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2. Développé par Bloober Team, le titre est une création originale et un jeu d'horreur, la spécialité du studio. Plutôt attendu par la communauté, ce nouveau jeu s'annonce très prometteur car il succède au très plébiscité Silent Hill 2 Remake. Auparavant, ses développeurs s'étaient fait un nom dans le jeu vidéo en imaginant les différents opus de Layers of Fear.

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Vu que sa précédente licence phare a eu des suites, de nombreux joueurs se demandent si Cronos: The New Dawn connaîtra le même parcours. Piotr Babieno, directeur de Bloober Team, a donné des éléments de réponse dans une récente interview. 

Pas de suite pour le moment, mais un autre projet déjà en développement chez Bloober Team

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Interrogé par le magazine polonais PAP Business, Piotr Babieno a confié quelques surprises concernant l'avenir de Cronos: The New Dawn. Pour le moment, aucune suite n'a encore été envisagée. Mais cette décision est compréhensible dans la mesure où le jeu vient à peine d'être lancé. Les retours des joueurs et les ventes pourraient faire changer les plans de Bloober Team (notamment grâce à sa sortie simultanée sur plusieurs supports), mais pour l'heure, un nouveau titre a été lancé. 

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En phase de pré-production à l'heure actuelle, ce projet est présenté comme « un très gros jeu », en phase avec la stratégie actuelle du studio. Mais Cronos: The New Dawn n'est pas mis de côté pour autant. Cependant, il pourrait bien continuer d'exister sous une forme inattendue.

Cronos: The New Dawn en passe d'être adapté en film ou en série ?

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Lors du même entretien, Piotr Babieno a révélé que Cronos: The New Dawn pourrait bien avoir un univers étendu. Le studio a déjà été contacté par plusieurs entreprises hollywoodiennes en vue de produire une adaptation du titre
Nous constatons clairement l'intérêt de divers partenaires, les plus grandes entreprises hollywoodiennes, qui nous ont contactés, qu'il s'agisse de géants du cinéma ou du streaming, souhaitant collaborer avec Bloober sur l'univers Cronos. 
Pour l'heure, impossible de savoir quand une telle adaptation va voir le jour, s'il s'agira d'une série animée ou d'une série live comme Fallout. Cependant, Cronos: The New Dawn semble avoir du potentiel et le titre risque fort de faire parler de lui dans les prochains mois !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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