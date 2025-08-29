De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Cronos: The New Dawn est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Cronos: The New Dawn est-il dans le Game Pass ?

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Développé ainsi qu'édité par Bloober Team,est catégorisé comme un jeu d'horreur et de survie, qui se joue en vue à la troisième personne. Plusieurs joueurs et joueuses au sein de la communauté comptent découvrir la nouvelle production vidéoludique de Bloober Team. De ce fait, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non danss et souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous dévoilons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, à l'heure où nous écrivons ces lignes :. Soulignons, à ce sujet, que l'intégration dudit titre de Bloober Team dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.Toutefois, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche,. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se pourrait que Bloober Team décide de proposer, à l'avenir. Si l'équipe de développement fait une telle annonce, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.En attendant, si vous comptez à tout prix vous lancer dans, vous devez absolument acheter le jeu, que vous soyez sur PS5, Xbox Series, PC ou bien sur Nintendo Switch 2.