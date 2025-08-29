Cronos: The New Dawn est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 août 2025 à 17h04
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Cronos: The New Dawn est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Cronos: The New Dawn est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Bloober Team, Cronos: The New Dawn est catégorisé comme un jeu d'horreur et de survie, qui se joue en vue à la troisième personne. Plusieurs joueurs et joueuses au sein de la communauté comptent découvrir la nouvelle production vidéoludique de Bloober Team. De ce fait, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous dévoilons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'intégration de Cronos: The New Dawn dans le Game Pass.

Cronos: The New Dawn est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, à l'heure où nous écrivons ces lignes : Cronos: The New Dawn ne figure pas dans le catalogue du Game Pass. Soulignons, à ce sujet, que l'intégration dudit titre de Bloober Team dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.

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Toutefois, il y a des chances que Cronos: The New Dawn intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se pourrait que Bloober Team décide de proposer Cronos: The New Dawn dans le Game Pass, à l'avenir. Si l'équipe de développement fait une telle annonce, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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