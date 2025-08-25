Cronos: The New Dawn : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Cronos: The New Dawn.

Configurations PC Cronos: The New Dawn

Les détails des configuration minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation (OS) Windows 10 x64 Windows 10 x64 Processeur (CPU) Intel Core i5-8400F, Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 3600X Mémoire (RAM) 16 Go 16 Go Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770 NVIDIA GeForce RTX 3080, AMD Radeon RX 6800 XT ou Intel Arc B580 (pour le gameplay en 1080p) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 50 Go d'espace libre 50 Go d'espace libre Carte son Périphérique audio compatible Windows Périphérique audio compatible Windows

Développé ainsi qu'édité par Bloober Team,doit, comme vous le savez probablement déjà, débarquer au début du mois de septembre de cette année 2025. Plutôt attendu par la communauté, le jeu d'horreur et de survie sort sur plusieurs plateformes, notamment sur PC. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale et celle dite « recommandée ». L'équipe de développement a, par ailleurs, précisé qu'il faut posséder 50 Go d'espace disque disponible pour installerPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 5 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.