Cronos: The New Dawn : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Cronos: The New Dawn.
Développé ainsi qu'édité par Bloober Team, Cronos: The New Dawn
doit, comme vous le savez probablement déjà, débarquer au début du mois de septembre de cette année 2025. Plutôt attendu par la communauté, le jeu d'horreur et de survie sort sur plusieurs plateformes, notamment sur PC. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Cronos: The New Dawn
.
Configurations PC Cronos: The New Dawn
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Cronos: The New Dawn
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale et celle dite « recommandée ». L'équipe de développement a, par ailleurs, précisé qu'il faut posséder 50 Go d'espace disque disponible pour installer Cronos: The New Dawn
.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Cronos: The New Dawn
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configuration minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation (OS)
|Windows 10 x64
|Windows 10 x64
|Processeur (CPU)
|Intel Core i5-8400F, Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 3600
|Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 3600X
|Mémoire (RAM)
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique (GPU)
|NVIDIA GeForce GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770
|NVIDIA GeForce RTX 3080, AMD Radeon RX 6800 XT ou Intel Arc B580 (pour le gameplay en 1080p)
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|50 Go d'espace libre
|50 Go d'espace libre
|Carte son
|Périphérique audio compatible Windows
|Périphérique audio compatible Windows
Rappelons, en guise de conclusion, que Cronos: The New Dawn
arrive le 5 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.
commentaire (0)