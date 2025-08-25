Cronos: The New Dawn : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 août 2025 à 17h13
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Cronos: The New Dawn.
Cronos: The New Dawn : Les configurations PC
Développé ainsi qu'édité par Bloober Team, Cronos: The New Dawn doit, comme vous le savez probablement déjà, débarquer au début du mois de septembre de cette année 2025. Plutôt attendu par la communauté, le jeu d'horreur et de survie sort sur plusieurs plateformes, notamment sur PC. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Cronos: The New Dawn.

Configurations PC Cronos: The New Dawn

cronos-the-new-dawn-visuel
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Cronos: The New Dawn, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale et celle dite « recommandée ». L'équipe de développement a, par ailleurs, précisé qu'il faut posséder 50 Go d'espace disque disponible pour installer Cronos: The New Dawn.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Cronos: The New Dawn ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configuration minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation (OS) Windows 10 x64 Windows 10 x64
Processeur (CPU) Intel Core i5-8400F, Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 3600X
Mémoire (RAM) 16 Go 16 Go
Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770 NVIDIA GeForce RTX 3080, AMD Radeon RX 6800 XT ou Intel Arc B580 (pour le gameplay en 1080p)
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 50 Go d'espace libre 50 Go d'espace libre
Carte son Périphérique audio compatible Windows Périphérique audio compatible Windows

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Cronos: The New Dawn arrive le 5 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Cronos: The New Dawn va bientôt s'offrir une fonctionnalité attendue
Cronos: The New Dawn 22 décembre 2025

Cronos: The New Dawn va bientôt s'offrir une fonctionnalité attendue

Bloober Team a, récemment, indiqué que Cronos: The New Dawn va accueillir une nouvelle option, qui ravira certainement la communauté.
Durée de vie Cronos: The New Dawn : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Cronos: The New Dawn 05 septembre 2025

Durée de vie Cronos: The New Dawn : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Cronos: The New Dawn, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le titre de Bloober Team.
Cronos: The New Dawn aura-t-il une suite ? Ses créateurs font une révélation étonnante
Cronos: The New Dawn 05 septembre 2025

Cronos: The New Dawn aura-t-il une suite ? Ses créateurs font une révélation étonnante

Nouveau titre des créateurs du remake de Silent Hill 2, Cronos: The New Dawn propose une aventure unique et un univers visuel très prometteur. D'ailleurs, la question d'une suite se pose alors même que le jeu ne sera disponible que dans quelques heures.

commentaire (0)