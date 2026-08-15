Crimson Desert : MàJ 1.18.00 du 15 août 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.18.00, déployée le 15 août 2026, sur Crimson Desert.

En ce samedi 15 août 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.18.00. Celui-ci n'apporte pas de grandes nouveautés au titre, mais permet de profiter de fonctionnalités de conforts et surtout de diverses améliorations et corrections de soucis. c

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.18.00, qui est disponible depuis le 15 août 2026, de Crimson Desert.

Patch notes de la mise à jour 1.18.00 de Crimson Desert Améliorations principales Contenus Ajout du Codex des quêtes. Le Codex des quêtes se compose de 8 catégories : Quêtes d'histoire, Quêtes de faction, Quêtes d'enquête, Quêtes de recherches, Quêtes de la vie quotidienne, Guide, Archives de la Bibliothèque et Constellations. Certaines entrées du Codex des quêtes sont octroyées rétroactivement si la quête correspondante a déjà été terminée.

La devise consommée pour les recherches a été changée de l'argent aux fonds du camp.

Correction de l'erreur où les marchandises de grande valeur pouvaient être empilées et chargées jusqu'à 100 unités.

Correction de l'erreur où le marchand n'apparaissait pas au comptoir de rue dans certaines situations.

L'emplacement de l'objet « Note du boulanger » a été modifié dans la mission « Requête de Haverson ».

Correction permettant d'obtenir des connaissances en soulevant certains animaux sans les tuer.

Amélioration de certaines entrées du Codex de boss dont la formulation était maladroite.

Il est désormais possible d'équiper le harnachement du cheval à l'écurie.

Correction de l'erreur où, dans certaines situations, les statues pensives revenaient à leur état non réparé pendant la quête de réparation des statues pensives du Temple de Jijeong, au chapitre 9.

Chapitre 4. Le prix de la connaissance > Chaudron en fonte mystérieux > Il est désormais possible de rattacher le four démonté à l'aide de Coup de paume : Transférer lors de la réparation du four à l'atelier de l'Antre ardente.

Correction de l'erreur où la quête secondaire consistant à vaincre les ennemis aux abords de la Maison Cairn ne s'affichait pas.

Il est désormais possible d'obtenir la connaissance « Message suspect » après avoir terminé « Regarder le souvenir au château de Délésyie ». Contrôles Ajout d'options de rotation de perspective fixe. Dans les paramètres du jeu, l'option Contrôles - Rotation de perspective fixe, auparavant réglable sur « Activer » ou « Désactiver », propose désormais les réglages « Manuel », « Semi-auto » et « Auto ». Manuel : lorsque le verrouillage de cible est actif, la caméra peut être tournée à l'aide du stick droit ou de la souris. (ancienne option : Activer) Semi-auto : lorsque le verrouillage de cible est actif, la caméra ne peut être tournée qu'à l'intérieur d'un certain angle à l'aide du stick droit ou de la souris. Auto : lorsque le verrouillage de cible est actif, la caméra ne peut pas être tournée avec le stick droit ni la souris. (ancienne option : Désactiver)

Correction de l'erreur où le ciblage ne fonctionnait pas dans certaines situations lors de la visée avec une arme à distance sur une monture.

Correction de l'erreur où les flèches des raccourcis se déplaçaient de manière incohérente. Combat / Action Correction de l'erreur où certaines montures spéciales restaient bloquées et ne parvenaient pas à franchir de petits rebords.

Correction de l'erreur empêchant de franchir une fenêtre en l'absence d'obstacle.

Correction de l'erreur où le boss « Sire Poisson-chat » répétait certaines actions au même endroit dans certaines situations. l'IU Amélioration permettant de distinguer visuellement les zones de la carte du monde révélées en sonnant la cloche des zones explorées directement. Graphismes / Paramètres Correction de l'erreur où les sources de lumière en intérieur étaient instables dans certaines situations.

Correction de l'erreur où la caméra tremblait ou vacillait lors de son contrôle dans un environnement à faible FPS.

Correction de l'erreur où le rendu apparaissait corrompu lors de l'activation du FSR Frame Generation ou du XeSS Frame Generation sur certaines cartes graphiques peu performantes, dont la GTX 1060. Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues. Autres corrections Correction de l'erreur où la réapparition à un point de contrôle renvoyait ponctuellement à l'écran titre.

Correction de l'erreur où l'accélération s'appliquait aussi aux voix lorsqu'une fenêtre d'aide s'affichait pendant l'avance rapide d'une cinématique.

Correction de l'erreur où les ouvriers ne fonctionnaient pas correctement après le chargement d'une sauvegarde.

Correction de l'erreur où des PNJ ordinaires étaient présents dans des régions bloquées.

Correction de l'erreur où l'animation du personnage s'affichait anormalement lorsqu'il montait une monture.

Correction de l'erreur où le personnage pénétrait ponctuellement à l'intérieur de l'anneau brisé de l'Abysse dans l'Abysse « Pont de Boucle-ciel ».

Correction de l'erreur où l'effet d'accélération du temps ne s'appliquait pas après l'utilisation du mode Concentration.

Correction de l'erreur où certains équipements semblaient traverser le corps du personnage.

Correction de l'erreur où les mouvements d'Esserion étaient anormaux.

Correction de l'erreur où il était impossible de progresser si l'on passait à Oongka avant de retrouver Torstein pendant L'heure du jugement.

Correction de l'erreur permettant d'équiper plusieurs barils d'huile superposés dans l'emplacement de baril d'huile lors de l'activation du chauffage.

Correction de l'erreur où le bouclier s'affichait lorsque l'option « Voir l'objet sélectionné » était activée au magasin ou à la teinturerie après avoir équipé des armes d'ambidextrie.

Correction de l'erreur où les effets sonores des compétences d'équipement abyssal étaient audibles même lorsque le volume des effets sonores était réglé sur 0.

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