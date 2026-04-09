Chapeau du roi pirate Crimson Desert : Où et comment obtenir cet équipement spécial ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 avril 2026 à 14h34
Nous vous indiquons où et comment récupérer le Chapeau du roi pirate, qui propose un bonus spécial, sur Crimson Desert.
Chapeau du roi pirate Crimson Desert : Où et comment obtenir cet équipement spécial ?
Tout au long de l'aventure sur Crimson Desert, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir de nombreuses pièces d'équipement, afin de façonner un build plus ou moins intéressant. Certains offrent, d'ailleurs, des bonus spéciaux. C'est le cas, notamment, du Chapeau du roi pirate

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment obtenir le Chapeau du roi pirate sur Crimson Desert, qui pourrait vous être utile durant les séquences d'exploration.

Où et comment obtenir le Chapeau du roi pirate sur Crimson Desert ? 

Afin de récupérer le Chapeau du roi pirate sur Crimson Desert, il va, bien entendu, falloir se rendre à un endroit bien précis du continent de Pywel. À ce propos, remarquons que vous pouvez rejoindre l'emplacement adéquat à tout moment. Comprenez par là qu'il n'est pas nécessaire d'avoir progressé dans l'histoire principale pour collecter cette pièce d'équipement.

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De ce fait, si vous désirez obtenir le Chapeau du roi pirate, vous devez aller sur le bateau Poisson-chat Chantant, qui est situé à l'ouest de Steel Mountains et près de Vellua. Pour aborder le bateau, nous vous conseillons d'emprunter des barques, qui sont positionnées tout autour du petit village, soit sur la côte. Une fois sur la barque, dirigez-vous vers le Poisson-chat Chantant, tout en faisant attention aux mines.

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Montez, ensuite, dans le bateau, puis éliminez les différents ennemis. Dirigez-vous, après cela, dans la cale, en empruntant les escaliers. Au fond, vous pourrez apercevoir une porte. Ouvrez-la pour trouver un coffre au trésor et, ainsi, obtenir le Chapeau du roi pirate.

Pourquoi le Chapeau du roi pirate est intéressant sur Crimson Desert ? 

Comme mentionné ci-dessus, le Chapeau du roi pirate est un équipement un peu spécial sur Crimson Desert. Cette pièce d'équipement, qui ne possède pas une défense très importante, permet de détecter plus facilement les trésors.

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En effet, en le portant, vous vous rendrez compte que la plume brille à certains moments. Si tel est le cas, cela signifie qu'un trésor est à proximité. De ce fait, le Chapeau du roi pirate peut être très intéressant durant les phases d'exploration, tout comme cela est également le cas pour les chaussures Gerris.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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