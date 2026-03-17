Le gameplay PS5 de Crimson Desert enfin dévoilé et il est tout simplement bluffant

À seulement deux jours de sa sortie, Crimson Desert dévoile enfin du gameplay sur PlayStation 5. Les joueurs craignaient un lancement chaotique sur console, mais cette nouvelle vidéo et les premiers retours rassurent sur les performances techniques du titre de Pearl Abyss.
L'attente touche à sa fin pour l'un des jeux les plus ambitieux de l'année. À seulement quelques heures de son lancement officiel, Crimson Desert s'est enfin illustré sur PlayStation 5
. Jusqu'à présent, Pearl Abyss avait brillamment assuré la promotion de son titre, mais l'absence notable de séquences capturées sur les machines de Sony et Microsoft suscitait une vive inquiétude au sein de la communauté. Les joueurs, encore marqués par des lancements désastreux sur les consoles d'ancienne et d'actuelle génération, redoutaient une optimisation défaillante.
Une démonstration technique rassurante sur PlayStation 5
Le voile est désormais levé. La chaîne YouTube officielle de PlayStation Japon a publié une vidéo de plus de vingt minutes présentant le jeu tournant sur une console PlayStation 5 standard
. Cette séquence permet de découvrir l'exploration d'îles célestes, la résolution d'énigmes, un duel contre un chevalier et même une phase de vol à dos de dragon. Pearl Abyss avait promis qu'ils ne cachaient rien, et cette diffusion vient appuyer leurs propos
.
Les experts techniques soulignent que la fluidité est au rendez-vous. Quelques légères baisses de framerate sont perceptibles, mais rien d'anormal pour une machine sortie il y a près de cinq ans. Cette démonstration dissipe les craintes d'un lancement problématique, balayant les comparaisons peu flatteuses avec d'autres titres majeurs sortis dans un état inachevé.
Des retours très positifs de la part des créateurs de contenu
Si une vidéo officielle peut parfois sembler biaisée, les impressions de plusieurs streameurs sud-coréens ayant pu tester la version console viennent confirmer ces bonnes impressions
. Les retours sont globalement élogieux concernant l'aspect visuel et la stabilité du jeu.
Les couleurs, les détails et particulièrement les environnements étaient tellement nets. Il y avait un tout petit peu de latence par rapport au PC, mais cela n'a pas du tout gâché le gameplay. Pour une PS5 standard, la qualité visuelle et la stabilité étaient étonnamment solides.
D'autres créateurs ont partagé leur surprise face aux performances techniques. En mode qualité, le jeu semble osciller entre 40 et 45 images par seconde en résolution 4K. Cette fluidité inattendue offre une expérience bien plus agréable qu'un simple trente images par seconde classique
.
Des doutes subsistent sur la narration
Si l'aspect technique semble maîtrisé, d'autres éléments du jeu continuent de diviser. Lors des sessions de test anticipées, certains journalistes ont pointé du doigt une histoire parfois dénuée de sens et une volonté des développeurs de vouloir tout intégrer, au risque de s'éparpiller
. Le titre a également tendance à se prendre un peu trop au sérieux.
Vous retrouverez le test de Crimson Desert dans nos colonnes, pour avoir une première idée de ce que va offrir cette nouvelle aventure. Rendez-vous le 19 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune sortie dans le Game Pass
n'est prévue pour le moment. Pour les configurations PC, vous les retrouverez ici
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commentaire (1)
Je ne sais pas pourquoi, mais soit ce jeu va tout cartonner et ça sera dans le top 3 des succès de l'année, soit ça sera l'un des plus gros flop de ces dernières années