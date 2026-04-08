L'exploit monumental d'un fan sur Crimson Desert impressionne les développeurs

L'obtention d'un trophée platine est souvent un motif de fierté, mais un joueur de Crimson Desert a poussé la passion à l'extrême. Avec des sessions de jeu de 56 heures d'affilée, sa performance a autant impressionné qu'inquiété les développeurs de Pearl Abyss.
Crimson Desert a signé un sortie très remarquée
, notamment parce que les joueurs ont appris à l'aimer, tout en découvrant ses innombrables secrets, tout en accueillant avec plaisir les différente mises à jour des développeurs, permettant d'améliorer l'expérience. De fait, le titre s'est rapidement imposé comme l'un des jeux majeurs de l'année
. Ce n'est donc pas surprenant de voir certains utilisateurs réussir quelques prouesses, qui retiennent même l'attention de Pearl Abyss.
Un platine record
Si la majorité de la communauté se concentre sur l'exploration et les combats, certains repoussent les limites de l'engagement. Un joueur en particulier a décidé de décrocher le trophée platine d'une manière si radicale qu'elle a fini par alarmer le studio lui-même.
L'utilisateur Reddit
connu sous le pseudonyme TioZer0 a fièrement annoncé avoir obtenu la récompense ultime sur Crimson Desert, le trophée Platine, signifiant qu'il a débloqué l'intégralité des succès du jeu
. À ce jour, seuls treize joueurs sur PlayStation 5 ont accompli cet exploit.
Une méthode de jeu extrême
Il lui a fallu 305 heures pour décrocher le fameux sésame, consacrant un temps incalculable aux quêtes annexes et aux mini-jeux
. Comme il l'a lui-même précisé, une grande partie de ce temps a été allouée à des tâches répétitives.
Plus de 60 de ces heures ont été consacrées à chasser les insectes et les poissons à la fin.
Cette performance hors norme a attiré l'attention de Will Powers, responsable marketing chez Pearl Abyss. Ce dernier s'est dit impressionné, soulignant que le jeu n'était disponible que depuis 428 heures au total
.
Le passionné a fini par détailler sa routine effarante, expliquant son rythme de vie durant cette période d'intensité maximale
. « Tant que je mange bien, je ne ressens pas vraiment le besoin de beaucoup dormir, alors j'ai joué 56 heures de suite et dormi 8 heures, en répétant l'opération jusqu'à la fin et en m'arrêtant seulement pour me doucher ou acheter à manger.
»
Comment
by u/TioZer0 from discussion
in Trophies
En découvrant cette déclaration, le représentant du studio est resté sans voix. Sa réaction ne s'est pas fait attendre, dans un message sur Twitter
.
J'ai tout de suite fait le calcul et ce n'est clairement pas assez de sommeil.
Évidemment, il convient de rappeler qu'un tel rythme est loin d'être sain
. TioZer0 en est d'ailleurs pleinement conscient. Il a tenu à mettre en garde la communauté afin que personne ne tente de reproduire son comportement. Il a conclu son message en insistant sur le fait que cette pratique est extrêmement mauvaise pour la santé et qu'il ne la recommande à personne, même à ceux qui pensent pouvoir le supporter.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos guides Crimson Desert
, comme celui sur comment obtenir le set de l'armure de l'Âme maudite
. Enfin, si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
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