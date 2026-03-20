Crimson Desert : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 mars 2026 à 15h50
Crimson Desert possède de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le Platine ou 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
Crimson Desert : La liste complète des trophées et des succès
Disponible depuis le mois de mars 2026, Crimson Desert possède, comme tous les autres jeux, plusieurs trophées et succès. Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir le Platine ou bien 100 % du titre de Pearl Abyss doivent impérativement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous donnons la liste complète des trophées et succès de Crimson Desert.

Liste des trophées et succès de Crimson Desert

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Pour décrocher le 100 % ou Platine de Crimson Desert, qui est intitulé « Légende de Pywel », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, réaliser des actions spécifiques et effectuer des activités particulières. Toutefois, les intitulés donnés ne sont pas très clairs. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Crimson Desert :

Intitulé du trophée Description
Aventurier novice De nombreuses aventures vous attendent.
Campeur aguerri Un have de paix est désormais prêt à vous accueillir, vous et vos camarades.
Explorateur de labyrinthes Vous retrouvez votre chemin dans n'importe quelle circonstance.
Conquérant des Flèches Vous grimpez toujours plus haut, les cieux n'ont plus aucun secret pour vous.
Explorateur des étoiles Les constellations qui illuminent Pywel ont révélé leurs secrets.
Maître des épées Grâce à votre discipline et vos compétences, vous êtes devenu maître dans l'art de manier l'épée.
Maître des boucliers Votre réputation dans l'art de manier le bouclier est connue sur tout le continent.
Maître des arcs Les flèches guidées par le vent reflètent votre maîtrise de l'archerie.
Maître des lances Vos talents de lancier sont reconnus sur tout le continent.
Maître des armes à deux mains Les guerriers admirent votre force et votre précision avec les armes à deux mains.
Maître de l'artillerie Vos compétences d'artillerie sont évidentes au vu du nombre d'ennemis que vous avez vaincus.
Maître des rapières Votre maîtrise de la rapière a fait connaître votre nom sur tout le continent.
Maître des armes à feu Vos ennemis vous redoutent en raison de votre maîtrise des armes à feu.
Guerrier redoutable Votre détermination sans faille vous a permis d'acquérir la puissance d'un guerrier redoutable.
Conquérant du champ de bataille Vous avez appris à soumettre le champ de bataille à votre volonté.
Tacticien de génie Vous avez réussi de nombreuses opérations en prédisant le cours du combat.
Marchand d'excellence Votre sens aigu des affaires et votre discernement vous ont permis de remplir vos coffres.
Pourfendeur de créatures Vous avez vaincu de nombreuses créatures, rétablissant ainsi la paix en Pywel.
Seigneur des ténèbres Vous connaissez le monde des ténèbres mieux que personne.
Seigneur de l'honneur Votre nom suscite d'admiration aux quatre coins du continent.
Enfant du pays Toutes les épreuves que vous avez surmontées ont guidé vos pas jusqu'à votre terre d'origine.
Pèlerin aux merveilles La beauté cachée de Pywel a été révélée.
Solutionniste Une intuition à toute épreuve vous permet de déchiffrer n'importe quelle énigme.
Porteur de lumière En guidant l'ombre jusqu'à la lumière, vous avez restauré tous les sanctuaires oubliés.
Grand collectionneur d'armes Toutes les armes du monde sont passées entre vos mains.
Dresseur légendaire Même les chevaux les plus sauvages vous écoutent.
Joueur invétéré Vous avez gagné à de nombreux mini-jeux, plus aucun défi ne vous déstabilise désormais.
Protecteur de Pailune Après avoir vaincu les Ours Noirs et les Chacals, vous avez rendu sa liberté à Pailune.
Chasseur ultime Votre réputation de chasseur légendaire est connue de tous.
Amoureux de la nature Vous avez acquis une compréhension plus poussée du monde naturel et de la vie en Pywel.
Conteur talentueux Toutes les bribes entendues en Pywel tissent désormais une histoire complète.
Conquérant des Abysses L'exploration des Abysses vous a mené dans les profondeurs du monde.
Explorateur éprouvé Vous avez exploré chaque recoin en Pywel et les terres n'ont plus aucun secret pour vous.
Stratégiste inégalé Votre capacité à analyser le cours du combat vous permet de dominer le champ de bataille.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
  • PC 
    • Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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