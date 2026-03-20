Crimson Desert : La liste complète des trophées et des succès

Aventurier novice De nombreuses aventures vous attendent.

Campeur aguerri Un have de paix est désormais prêt à vous accueillir, vous et vos camarades.

Explorateur de labyrinthes Vous retrouvez votre chemin dans n'importe quelle circonstance.

Conquérant des Flèches Vous grimpez toujours plus haut, les cieux n'ont plus aucun secret pour vous.

Explorateur des étoiles Les constellations qui illuminent Pywel ont révélé leurs secrets.

Maître des épées Grâce à votre discipline et vos compétences, vous êtes devenu maître dans l'art de manier l'épée.

Maître des boucliers Votre réputation dans l'art de manier le bouclier est connue sur tout le continent.

Maître des arcs Les flèches guidées par le vent reflètent votre maîtrise de l'archerie.

Maître des lances Vos talents de lancier sont reconnus sur tout le continent.

Maître des armes à deux mains Les guerriers admirent votre force et votre précision avec les armes à deux mains.

Maître de l'artillerie Vos compétences d'artillerie sont évidentes au vu du nombre d'ennemis que vous avez vaincus.

Maître des rapières Votre maîtrise de la rapière a fait connaître votre nom sur tout le continent.

Maître des armes à feu Vos ennemis vous redoutent en raison de votre maîtrise des armes à feu.

Guerrier redoutable Votre détermination sans faille vous a permis d'acquérir la puissance d'un guerrier redoutable.

Conquérant du champ de bataille Vous avez appris à soumettre le champ de bataille à votre volonté.

Tacticien de génie Vous avez réussi de nombreuses opérations en prédisant le cours du combat.

Marchand d'excellence Votre sens aigu des affaires et votre discernement vous ont permis de remplir vos coffres.

Pourfendeur de créatures Vous avez vaincu de nombreuses créatures, rétablissant ainsi la paix en Pywel.

Seigneur des ténèbres Vous connaissez le monde des ténèbres mieux que personne.

Seigneur de l'honneur Votre nom suscite d'admiration aux quatre coins du continent.

Enfant du pays Toutes les épreuves que vous avez surmontées ont guidé vos pas jusqu'à votre terre d'origine.

Pèlerin aux merveilles La beauté cachée de Pywel a été révélée.

Solutionniste Une intuition à toute épreuve vous permet de déchiffrer n'importe quelle énigme.

Porteur de lumière En guidant l'ombre jusqu'à la lumière, vous avez restauré tous les sanctuaires oubliés.

Grand collectionneur d'armes Toutes les armes du monde sont passées entre vos mains.

Dresseur légendaire Même les chevaux les plus sauvages vous écoutent.

Joueur invétéré Vous avez gagné à de nombreux mini-jeux, plus aucun défi ne vous déstabilise désormais.

Protecteur de Pailune Après avoir vaincu les Ours Noirs et les Chacals, vous avez rendu sa liberté à Pailune.

Chasseur ultime Votre réputation de chasseur légendaire est connue de tous.

Amoureux de la nature Vous avez acquis une compréhension plus poussée du monde naturel et de la vie en Pywel.

Conteur talentueux Toutes les bribes entendues en Pywel tissent désormais une histoire complète.

Conquérant des Abysses L'exploration des Abysses vous a mené dans les profondeurs du monde.

Explorateur éprouvé Vous avez exploré chaque recoin en Pywel et les terres n'ont plus aucun secret pour vous.