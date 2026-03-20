Crimson Desert : La liste complète des trophées et des succès

Crimson Desert : La sortie du DLC Charting the Unknown est reportée
Pearl Abyss a récemment annoncé un léger report pour le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, qui arrivera avec plusieurs semaines de retard.
|Intitulé du trophée
|Description
|Aventurier novice
|De nombreuses aventures vous attendent.
|Campeur aguerri
|Un have de paix est désormais prêt à vous accueillir, vous et vos camarades.
|Explorateur de labyrinthes
|Vous retrouvez votre chemin dans n'importe quelle circonstance.
|Conquérant des Flèches
|Vous grimpez toujours plus haut, les cieux n'ont plus aucun secret pour vous.
|Explorateur des étoiles
|Les constellations qui illuminent Pywel ont révélé leurs secrets.
|Maître des épées
|Grâce à votre discipline et vos compétences, vous êtes devenu maître dans l'art de manier l'épée.
|Maître des boucliers
|Votre réputation dans l'art de manier le bouclier est connue sur tout le continent.
|Maître des arcs
|Les flèches guidées par le vent reflètent votre maîtrise de l'archerie.
|Maître des lances
|Vos talents de lancier sont reconnus sur tout le continent.
|Maître des armes à deux mains
|Les guerriers admirent votre force et votre précision avec les armes à deux mains.
|Maître de l'artillerie
|Vos compétences d'artillerie sont évidentes au vu du nombre d'ennemis que vous avez vaincus.
|Maître des rapières
|Votre maîtrise de la rapière a fait connaître votre nom sur tout le continent.
|Maître des armes à feu
|Vos ennemis vous redoutent en raison de votre maîtrise des armes à feu.
|Guerrier redoutable
|Votre détermination sans faille vous a permis d'acquérir la puissance d'un guerrier redoutable.
|Conquérant du champ de bataille
|Vous avez appris à soumettre le champ de bataille à votre volonté.
|Tacticien de génie
|Vous avez réussi de nombreuses opérations en prédisant le cours du combat.
|Marchand d'excellence
|Votre sens aigu des affaires et votre discernement vous ont permis de remplir vos coffres.
|Pourfendeur de créatures
|Vous avez vaincu de nombreuses créatures, rétablissant ainsi la paix en Pywel.
|Seigneur des ténèbres
|Vous connaissez le monde des ténèbres mieux que personne.
|Seigneur de l'honneur
|Votre nom suscite d'admiration aux quatre coins du continent.
|Enfant du pays
|Toutes les épreuves que vous avez surmontées ont guidé vos pas jusqu'à votre terre d'origine.
|Pèlerin aux merveilles
|La beauté cachée de Pywel a été révélée.
|Solutionniste
|Une intuition à toute épreuve vous permet de déchiffrer n'importe quelle énigme.
|Porteur de lumière
|En guidant l'ombre jusqu'à la lumière, vous avez restauré tous les sanctuaires oubliés.
|Grand collectionneur d'armes
|Toutes les armes du monde sont passées entre vos mains.
|Dresseur légendaire
|Même les chevaux les plus sauvages vous écoutent.
|Joueur invétéré
|Vous avez gagné à de nombreux mini-jeux, plus aucun défi ne vous déstabilise désormais.
|Protecteur de Pailune
|Après avoir vaincu les Ours Noirs et les Chacals, vous avez rendu sa liberté à Pailune.
|Chasseur ultime
|Votre réputation de chasseur légendaire est connue de tous.
|Amoureux de la nature
|Vous avez acquis une compréhension plus poussée du monde naturel et de la vie en Pywel.
|Conteur talentueux
|Toutes les bribes entendues en Pywel tissent désormais une histoire complète.
|Conquérant des Abysses
|L'exploration des Abysses vous a mené dans les profondeurs du monde.
|Explorateur éprouvé
|Vous avez exploré chaque recoin en Pywel et les terres n'ont plus aucun secret pour vous.
|Stratégiste inégalé
|Votre capacité à analyser le cours du combat vous permet de dominer le champ de bataille.
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