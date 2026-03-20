Crimson Desert : Tout savoir sur la difficulté

Si vous vous demandez comment est gérée la difficulté sur Crimson Desert, nous vous expliquons tout à son sujet, tout en vous apportant de plus amples précisions.
Avec son nouveau jeu d'aventure en monde ouvert, Crimson Desert
, Pearl Abyss propose une expérience riche en mécaniques, en systèmes et en découvertes. Les joueurs et les joueuses qui se lancent dans les aventures de Kliff ont, évidemment, plusieurs questions et demandent, ainsi, quelle est la difficulté, comment la changer et comment est-elle gérée, sur Crimson Desert
.
Peut-on changer ou choisir la difficulté sur Crimson Desert ?
Contrairement à divers jeux du même genre, et comme vous vous en rendrez compte au bout de quelques secondes sur le titre, il n'est pas possible de choisir un mode de difficulté au lancement de Crimson Desert
. Par la suite, vous vous rendrez également compte qu'aucune option pour en changer n'est disponible dans les menus du jeu. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Pearl Abyss a fait le choix d'opter pour une difficulté générique
, qui ne peut être configurée par les joueurs et les joueuses.
Ainsi, sur Crimson Desert
, vous devez tirer parti des différents systèmes disponibles pour venir à bout des divers ennemis et boss. Débloquer des compétences, améliorer son équipement et obtenir de meilleures armes est donc un bon point pour rendre l'expérience Crimson Desert
un peu plus facile, voire accessible. L'absence de mode de difficulté sur Crimson Desert
pourrait décevoir la communauté. Pour autant, cela favorise la bonne compréhension du titre et de ses mécaniques.
Crimson Desert est-il un jeu difficile ?
D'après notre expérience personnelle et les différents retours, Crimson Desert est loin d'être un jeu extrêmement difficile
. Évidemment, le titre de Pearl Abyss propose des séquences ardues
, notamment contre des boss spécifiques, qui pourraient vous demander plusieurs essais et donc des heures de jeu supplémentaires. Toutefois, et comme dit précédemment, en prenant bien le jeu en main et en comprenant ses mécaniques, vous gagnerez en puissance et l'expérience sera un tantinet moins difficile
. Il se peut, de ce fait, que vous deviez farmer par moments, ne serait-ce que pour récupérer de meilleures armes ou bien obtenir des ressources servant à l'amélioration de votre équipement. Mais ces deux aspects sont, désormais, très récurrents dans les productions vidéoludiques, donc vous ne devriez pas être trop dépaysés.
Notons, à ce sujet, que Crimson Desert ne prend pas le joueur par la main
. Comprenez par là que vous avez, bien évidemment, accès aux objectifs de quêtes, à des fenêtres pop-up vous donnant des informations complémentaires ou bien à différents menus, mais que le jeu ne vous facilite pas à outrance la tâche en vous donnant le chemin à suivre ou bien en vous pointant du doigt la solution. Encore un choix appréciable, mais qui demande une constante réflexion. Auquel cas, sachez que nous vous proposons un guide concernant les personnages de Crimson Desert
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible, depuis le 19 mars 2026, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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