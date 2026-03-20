Crimson Desert s'offre un joli lancement sur Steam et Twitch, malgré des critiques mitigées

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 mars 2026 à 11h13
Le lancement de Crimson Desert bat des records d'audience sur Twitch et Steam. Pourtant, derrière ces chiffres vertigineux, le nouveau monde ouvert de Pearl Abyss fait face à une vague de critiques cinglantes de la part des joueurs, provoquant même la chute en bourse du studio.
Crimson Desert s'offre un joli lancement sur Steam et Twitch, malgré des critiques mitigées
Le très attendu jeu en monde ouvert du studio Pearl Abyss, Crimson Desert, est officiellement disponible depuis hier soir. Les toutes premières heures ont permis de montrer que les joueurs l'attendaient, mais les retours ne sont pas forcément positifs. 

Un démarrage explosif sur Twitch et Steam

Du côté de l'affluence pure, le pari semble totalement réussi pour les développeurs sud-coréens. Peu après sa sortie officielle, le jeu d'action s'est hissé à la toute première place des diffusions mondiales sur Twitch, rassemblant près d'un demi-million de spectateurs simultanés curieux de découvrir cet univers.

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Sur la plateforme Steam, le constat est tout aussi flatteur avec un pic impressionnant dépassant les 239 000 joueurs connectés en même temps. Crimson Desert s'est donc placé parmi les jeux les plus joués de la plateforme, et devrait même battre son record ce week-end.

Des évaluations mitigées qui font plonger la bourse

Malgré cet engouement initial indéniable, la réception critique s'est révélée beaucoup plus tiède que ce qui était initialement prévu. Avec un score de 78 sur le site agrégateur Metacritic, le jeu se place dans la catégorie des bons titres, mais n'atteint absolument pas l'excellence espérée par les investisseurs financiers.

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La conséquence directe de cette déception ne s'est pas fait attendre : l'action de l'entreprise Pearl Abyss a lourdement chuté de près de 30 % sur les marchés boursiers. La situation globale s'est encore aggravée lorsque les joueurs ont enfin pu poser les mains sur le titre. Avant même la sortie officielle, une frange très vocale de la communauté avait pourtant harcelé plusieurs journalistes pour leurs notes jugées beaucoup trop basses. Ironiquement, le grand public s'est montré encore plus sévère une fois le jeu lancé. En moins de douze heures, le jeu a récolté près de 5 000 avis négatifs sur Steam, affichant une moyenne stagnante autour des 59 % d'évaluations positives, lui valant la mention redoutée d'évaluations moyennes.

Les reproches des acheteurs ciblent de très nombreux aspects de l'expérience proposée. Les utilisateurs pointent notamment du doigt une interface utilisateur désastreuse, des énigmes peu inspirées et une histoire jugée particulièrement fade. Mais c'est surtout la maniabilité globale qui cristallise l'essentiel des tensions actuelles.

Les joueurs regrettent qu'il faille maintenir une multitude de boutons pour des actions simples qui auraient pu nécessiter une seule touche, comme le fait de ramasser un objet (bindé sur la touche de saut...).

Miniature vidéo

Pearl Abyss devrait néanmoins proposer rapidement d'autres correctifs, un a même déjà été publié, pour résoudre la majeure partie des problèmes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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