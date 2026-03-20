Crimson Desert : Facilitez votre aventure grâce à cette astuce

Crimson Desert propose un monde ouvert massif avec plein de choses à faire et à découvrir. Mais une petite astuce pourrait vous faciliter la vie.
Comme vous le savez probablement déjà, Crimson Desert
propose un monde ouvert vaste, regorgeant de points d'intérêt à découvrir, d'activités à réaliser et d'endroits à visiter. Cette richesse est telle que l'aventure peut vite vous submerger, voire vous perdre complètement. Fort heureusement, une petite astuce pourrait grandement faciliter votre expérience sur Crimson Desert
.
Une astuce pour l'exploration dans Crimson Desert
Dès les premières heures de jeu passées sur Crimson Desert
, vous mesurerez rapidement la taille de son monde ouvert et prendrez conscience du nombre colossal d'activités à découvrir. Ainsi, durant l'exploration du continent Pywel, vous pourriez très vite vous sentir submergés, voire dépassés par la grandeur du monde et sa richesse. Si tel est le cas, une petite astuce pourrait vous aider à y voir plus clair et à progresser plus aisément
.
Comme un bon nombre de jeux, la carte de Crimson Desert
se dévoile à mesure que vous explorez, dissipant ainsi le brouillard. Toutefois, si vous ne voulez pas passer des heures à visiter les moindres recoins d'un village, sachez que vous pouvez dissiper le brouillard de la carte en faisant sonner les cloches
, qui sont généralement situées dans les grandes villes.
Cette mécanique, qui fait invariablement penser aux points de vue à synchroniser de la franchise Assassin's Creed, vous permettra, dès lors, d'avoir une meilleure visibilité et compréhension des zones à explorer sur Crimson Desert
. N'hésitez donc pas à chercher les différentes cloches disponibles sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss pour vous faciliter la vie.
Un monde riche et une durée de vie colossale pour Crimson Desert
Étant donné que Crimson Desert
propose une multitude de systèmes à assimiler, de nombreuses missions à réaliser (quêtes principales et secondaires, défis, contrats de factions, etc.) et des activités tierces à effectuer (pêcher, miner, gestion du camp, mini-jeux, et bien d'autres), sa durée de vie est plus qu'importante. D'ailleurs, celles et ceux qui voudront décrocher le Platine ou le 100% du jeu d'action-aventure de Pearl Abyss en auront pour plus de cent heures.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction.
- Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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