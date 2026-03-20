Crimson Desert : Facilitez votre aventure grâce à cette astuce

Crimson Desert propose un monde ouvert massif avec plein de choses à faire et à découvrir. Mais une petite astuce pourrait vous faciliter la vie.

Une astuce pour l'exploration dans Crimson Desert







Un monde riche et une durée de vie colossale pour Crimson Desert

PC Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction. Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,propose un monde ouvert vaste, regorgeant de points d'intérêt à découvrir, d'activités à réaliser et d'endroits à visiter. Cette richesse est telle que l'aventure peut vite vous submerger, voire vous perdre complètement. Fort heureusement,Dès les premières heures de jeu passées sur, vous mesurerez rapidement la taille de son monde ouvert et prendrez conscience du nombre colossal d'activités à découvrir. Ainsi, durant l'exploration du continent Pywel, vous pourriez très vite vous sentir submergés, voire dépassés par la grandeur du monde et sa richesse. Si tel est le cas,Comme un bon nombre de jeux, la carte dese dévoile à mesure que vous explorez, dissipant ainsi le brouillard. Toutefois, si vous ne voulez pas passer des heures à visiter les moindres recoins d'un village, sachez que, qui sont généralement situées dans les grandes villes.Cette mécanique, qui fait invariablement penser aux points de vue à synchroniser de la franchise Assassin's Creed, vous permettra, dès lors, d'. N'hésitez donc pas à chercher les différentes cloches disponibles sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss pour vous faciliter la vie.Étant donné quepropose une multitude de systèmes à assimiler, de nombreuses missions à réaliser (quêtes principales et secondaires, défis, contrats de factions, etc.) et des activités tierces à effectuer (pêcher, miner, gestion du camp, mini-jeux, et bien d'autres), sa durée de vie est plus qu'importante. D'ailleurs, celles et ceux qui voudront décrocher le Platine ou le 100% du jeu d'action-aventure de Pearl Abyss en auront pour plus de cent heures.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :