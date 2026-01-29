Crimson Desert se dévoile en profondeur dans une nouvelle vidéo

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2026 à 16h45
Pearl Abyss a partagé, il y a très peu de temps, une nouvelle vidéo apportant de plus amples informations au sujet de Crimson Desert.
Crimson Desert se dévoile en profondeur dans une nouvelle vidéo
Étant donné que Crimson Desert, qui va avoir le droit à une collaboration avec Fortnite, est prévue pour le mois de mars 2026, Pearl Abyss accélère sa communication autour dudit jeu d'action-aventure. D'ailleurs, les développeurs ont dévoilé un nouveau trailer présentant Crimson Desert, et plus précisément son personnage, son monde et son gameplay.

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Crimson Desert en dit plus sur son personnage jouable, Kliff

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En effet, le studio de développement Pearl Abyss a, récemment, partagé une longue vidéo revenant sur le protagoniste et le monde ouvert de Crimson Desert. Ainsi, sur le jeu d'action-aventure, les joueurs et les joueuses incarneront Kliff, qui appartient à la faction Crinières Grises, originaire de la région Pailune. Le périple du personnage jouable débutera au moment où la paix a été brisée : Kliff doit alors réunir les Crinières Grises et reconquérir leur terre natale.

Toutefois, la quête de Kliff ne met pas seulement en jeu la région Pailune, mais bien tout le continent de Pywel, qui « sombre dans la confusion, tandis qu'une menace bien plus colossale approche dans l'ombre ». Le chaos est dû à une menace émergeant du royaume Abysse, dont les fragments venant s'écraser à Pywel sont convoités de tous. Les joueurs et les joueuses devront ainsi restaurer l'équilibre de l'Abysse, afin de rétablir l'ordre. Un périple qui mènera Kliff aux quatre coins de Pywel.

Miniature vidéo

Le continent de Pywel de Crimson Desert se dévoile

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L'aventure de Kliff, à travers Pywel, lui permettra de rencontrer deux autres personnages jouables. D'ailleurs, Pearl Abyss précise que chacun d'entre eux possédera son propre style de combat, aptitudes et armes uniques, aussi bien utilisables lors des phases d'exploration que durant des affrontements. 

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Le monde ouvert de Crimson Desert sera composé de cinq régions majeures, qui disposent chacune de leurs propres récits et secrets : Hernand, Pailune, Déméniss, Délésyie et Désert Pourpre. Les développeurs indiquent, à ce sujet, que les joueurs et les joueuses seront libres d'explorer Pywell à leur rythme et à leur guise. Ces derniers pourront ainsi accomplir les quêtes principales, mais aussi effectuer des contrats pour des factions alliées ou encore reprendre des forteresses occupées par l'ennemi, au gré de leurs découvertes. Sans oublier, des énigmes à résoudre.

Avec son monde deux fois plus grand que celui de Skyrim et plus large que celui de Red Dead Redemption 2, d'après les développeurs, Pywel s'annonce comme un terrain de jeu riche en activités diverses. Fort heureusement, nous pourrons compter sur la présence d'un système de voyage rapide, qui rendra l'exploration plus aisée. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert arrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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