Crimson Desert : Résoudre l'énigme des cloches des Ruines des Montagnes d'Acier

Découvrez comment débloquer la Stèle de l'Abysse située dans les Ruines des Montagnes d'Acier. Ce guide vous détaille la solution de l'énigme des cloches pour obtenir votre artefact et déverrouiller un point de voyage rapide stratégique.

Localisation des Ruines des Montagnes d'Acier

Solution de l'énigme et ordre des cloches

Rangée du haut (de gauche à droite) : 1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4 Rangée du bas (de gauche à droite) : 5, 6, 7, 8

L'exploration de la région de Demeniss dansréserve souvent des surprises de taille, et les ruines antiques ne font pas exception. Parmi elles,est un passage quasi obligé pour tout aventurier souhaitant optimiser ses déplacements, tout en récupérant un point de compétence. En résolvant ce puzzle sonore, vous ferez apparaître une, ce qui vous permettra également d'avoir un nouveau point de téléportation, relativement nombreux dans la zone.Pour dénicher ce secret, dirigez-vous vers la sous-région des, au sud de la carte du monde. Les ruines se trouvent précisément au nord-ouest de la Flèche de l'inspiration, dans la zone où les gobelins sont nombreux.Si vous peinez à identifier l'endroit exact au milieu du relief escarpé, une astuce de terrain consiste à. En la brandissant sous le bon angle, une lueur scintillante devrait vous guider directement vers la zone du puzzle. Une fois sur place, vous remarquerez un tableau de bois sur la gauche et une structure supportant plusieurs cloches sur la droite. Vous pouvez sinon vous baser sur notre image ci-dessus.Le principe repose sur la reproduction d'une mélodie dictée par les symboles affichés sur le tableau à gauche. Pour interagir avec les cloches, vous devez ramasser leposé juste devant elles (ou utiliser celui que vous avez). Notez toutefois que de nombreux éclaireurs trouvent l'exercice plus simple en utilisant un arc pour viser les cloches avec précision. Nous avons d'ailleurs opté pour cette option, bien plus rapide et pratique, après avoir essayé avec le maillet, sans résultat.Pour réussir l'énigme, imaginez que les cloches sont numérotées de la manière suivante :Pour réussir cette énigme et débloquer la Stèle de l'Abysse des Montagnes d'acier, frappez les cloches dans l'ordre exact suivant :Une fois la séquence correctement complétée, un son sera joué et le mur de gauche s'effacera ou un pilier surgira pour révéler la. Interagissez avec elle pour valider l'objectif et débloquer définitivement le point de passage, tout en récupérant votre Artéfact abyssal.Enfin, si vous touchez accidentellement une cloche, éloignez vous pour réinitialiser la séquence. Une attente de quelques secondes tout en s'éloignant de plusieurs dizaines de mètres suffit.