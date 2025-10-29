Crimson Desert promet des douzaines de factions différentes qui auront un rôle clé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2025 à 14h23
Crimson Desert compte bien offrir aux héros une aventure épique, riche en affrontements et en découvertes. Mais Pearl Abyss vient de révéler une autre facette importante de son titre à venir.
Crimson Desert promet des douzaines de factions différentes qui auront un rôle clé
Malgré son report, Crimson Desert compte bien impressionner et captiver les joueurs jusqu'à son lancement. Ces dernières semaines, le titre de Pearl Abyss a notamment dévoilé des séquences de gameplay, des adversaires redoutables comme le Chevalier maudit ou encore son système de déplacement axé sur le grappin. 

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Dans le cadre d'un nouvel aperçu mis en ligne sur le site d'IGN, Pearl Abyss a partagé un nouveau détail du jeu. Si l'histoire alternera entre combats épiques contre des boss et assauts contre des forts, le développeur précise que les factions joueront également un rôle important. 

Une trame principale et de nombreuses petites aventures annexes à découvrir pendant votre épopée

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Lors de cet aperçu, le développeur a précisé que les factions sont à voir comme des « acteurs importants de l'intrigue » qui offrent « du contenu supplémentaire à accomplir ». Au fil de votre périple, vous pourrez donc rencontrer plusieurs groupes plus ou moins hostiles qui pourront vous confier des missions et autres aventures annexes.

D'une certaine manière, ce choix rappelle celui fait par CD Projekt RED dans The Witcher 3 avec ces histoires annexes que de nombreux joueurs ont pris plaisir à découvrir. Cependant, il est bien précisé que participer à ces petites histoires n'aura aucune influence sur le déroulé ou sur le dénouement de la trame principale de Crimson Desert.

Des « dizaines et des dizaines » de factions annoncées dans Crimson Desert

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Pearl Abyss a déjà donné un petit aperçu en évoquant notamment la quête annexe de la Maison Wells et de son duc, qui vous demanderont de reprendre une forteresse et d'affronter des rebelles. Néanmoins, les développeurs précisent qu'il sera possible de rencontrer des dizaines et des dizaines de factions lors de ce long voyage.

Il reste toutefois une grande question en suspens : est-ce que ces histoires annexes seront aussi profondes que celles contées dans The Witcher 3 ou prendront davantage la forme d'ennemis à éliminer à la chaîne ? Réponse le 19 mars 2026 au lancement de Crimson Desert prévu sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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