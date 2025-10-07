Crimson Desert dévoile un nouveau gameplay spectaculaire avec un combat contre le Chevalier Maudit

Pearl Abyss continue de faire monter la hype autour de Crimson Desert avec une nouvelle séquence de gameplay centrée sur les combats, les capacités inédites et un affrontement intense contre le redoutable Fontaine, le Chevalier Maudit.

Un gameplay plus fluide et des capacités étendues













Le Chevalier Maudit, un boss redoutable

À quelques mois de sa sortie, en mars prochain,. Le studio Pearl Abyss y présente une nouvelle phase de siège de château, offrant un aperçu plus précis des capacités de Kliff, le protagoniste, et de plusieurs mécaniques inédites.La nouvelle vidéo met en avant un système de déplacement nettement plus dynamique.permettant à Kliff de se propulser dans les airs plutôt que de simplement s'agripper à un point fixe. Cette liberté de mouvement s'accompagne d', donnant au joueur un contrôle impressionnant sur la verticalité des combats., non seulement pour renforcer les attaques, mais aussi pour générer des impulsions qui projettent Kliff vers le ciel. Une approche qui illustre parfaitement la volonté de Pearl Abyss de lier exploration, mobilité et puissance d'action dans un seul et même système cohérent.La séquence se conclut par un combat d'envergure contre. Cet imposant adversaire se distingue non seulement par sa puissance brute, mais aussi par sa protection spectrale : un bouclier maudit abritant un esprit chevaleresque capable d'attaquer indépendamment du boss.Tout au long de l'affrontement,, ajoutant une dimension stratégique à la bataille. L'utilisation du grappin et des dashs aériens devient alors essentielle pour esquiver et contre-attaquer efficacement.Avec cette démonstration,. Le mélange d'exploration, de mobilité aérienne et de combats spectaculaires renforce l'identité du jeu, déjà perçu comme l'un des RPG open world les plus ambitieux à venir, et probablement l'un des titres les plus attendus de 2026, maintenant qu'il est enfin daté.Prévu pour le 19 mars 2026, Crimson Desert sortira sur PS5, PC et Xbox Series. Le titre bénéficiera également d'une version physique distribuée en partenariat avec PLAION.