Crimson Desert dévoile un nouveau gameplay spectaculaire avec un combat contre le Chevalier Maudit

Pearl Abyss continue de faire monter la hype autour de Crimson Desert avec une nouvelle séquence de gameplay centrée sur les combats, les capacités inédites et un affrontement intense contre le redoutable Fontaine, le Chevalier Maudit.
À quelques mois de sa sortie, en mars prochain, Crimson Desert revient sur le devant de la scène avec une démonstration inédite publiée par IGN First
. Le studio Pearl Abyss y présente une nouvelle phase de siège de château, offrant un aperçu plus précis des capacités de Kliff, le protagoniste, et de plusieurs mécaniques inédites.
Un gameplay plus fluide et des capacités étendues
La nouvelle vidéo met en avant un système de déplacement nettement plus dynamique. Le grappin joue un rôle central,
permettant à Kliff de se propulser dans les airs plutôt que de simplement s'agripper à un point fixe. Cette liberté de mouvement s'accompagne d'une transition fluide vers le vol plané et les dashs aériens
, donnant au joueur un contrôle impressionnant sur la verticalité des combats.
Les éléments naturels comme la glace peuvent également être fusionnés avec les armes
, non seulement pour renforcer les attaques, mais aussi pour générer des impulsions qui projettent Kliff vers le ciel. Une approche qui illustre parfaitement la volonté de Pearl Abyss de lier exploration, mobilité et puissance d'action dans un seul et même système cohérent.
Le Chevalier Maudit, un boss redoutable
La séquence se conclut par un combat d'envergure contre Fontaine, le Chevalier Maudit
. Cet imposant adversaire se distingue non seulement par sa puissance brute, mais aussi par sa protection spectrale : un bouclier maudit abritant un esprit chevaleresque capable d'attaquer indépendamment du boss.
Tout au long de l'affrontement, Kliff doit composer avec des soldats postés à distance qui le harcèlent sans relâche
, ajoutant une dimension stratégique à la bataille. L'utilisation du grappin et des dashs aériens devient alors essentielle pour esquiver et contre-attaquer efficacement.
Avec cette démonstration, Pearl Abyss prouve que Crimson Desert mise autant sur la mise en scène que sur la liberté d'action
. Le mélange d'exploration, de mobilité aérienne et de combats spectaculaires renforce l'identité du jeu, déjà perçu comme l'un des RPG open world les plus ambitieux à venir, et probablement l'un des titres les plus attendus de 2026, maintenant qu'il est enfin daté.
Prévu pour le 19 mars 2026, Crimson Desert sortira sur PS5, PC et Xbox Series. Le titre bénéficiera également d'une version physique distribuée en partenariat avec PLAION.
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