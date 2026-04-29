Crimson Desert : Près de 80 % des joueurs n'ont pas encore atteint la moitié du jeu
le 29 avril 2026 à 12h11
Crimson Desert s'impose comme une aventure massive et généreuse, l'une des plus imposantes de ces dernières années. Conçu avant tout comme un immense bac à sable, le titre offre une liberté totale permettant à chacun d'explorer son univers quand et comme il le souhaite. Sur ce point précis, le contrat est brillamment rempli par les développeurs. Cependant, s'il y a bien un domaine où l'œuvre ne brille pas, c'est celui de la narration.
Une histoire principale délaissée par la communauté
C'est sans doute la raison pour laquelle le scénario du jeu fait si peu parler de lui sur internet et sur les réseaux sociaux. De nombreux aventuriers sont restés de longues heures dans la zone de départ bien après le lancement officiel. On aurait pu s'attendre à ce qu'une bonne partie de la base de joueurs finisse par progresser naturellement dans la campagne avec le temps, mais les statistiques prouvent exactement le contraire. Ceux qui avancent dans l'histoire sont en réalité une minorité.
Selon des données initialement repérées par nos confrères de PC Gamer, les utilisateurs Steam de Crimson Desert ne semblent pas du tout pressés de découvrir la suite des événements. En effet, à peine plus de 20 % des joueurs ont débloqué le succès lié au chapitre sept, qui marque pourtant la moitié de l'aventure. Ce chiffre est d'autant plus frappant que le titre bénéficie d'un taux de rétention globalement bon, même plus d'un mois après sa sortie.
L'exploration prime sur la narration
Cette situation met en lumière un phénomène fascinant pour l'industrie. Les joueurs restent fidèles au jeu, s'y connectent régulièrement, mais ne terminent tout simplement pas la trame principale. C'est un tour de force assez incroyable pour une production de cette envergure, qui place la découverte organique de son monde ouvert au-dessus de toute autre considération ludique.
Les aventuriers passent des centaines d'heures à nettoyer les quêtes annexes et à fouiller chaque recoin de la carte, tout en effleurant à peine l'intrigue centrale.
C'est presque l'exact opposé des œuvres dont le jeu s'inspire le plus fortement. Les créateurs continuent d'ailleurs de déployer de nombreuses mises à jour visant à affiner et améliorer les systèmes de jeu existants. Ces ajouts réguliers offrent d'excellentes raisons de replonger dans cet univers fantastique, sans pour autant inciter à relancer la quête principale.
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Au final, cette tendance confirme la véritable nature de Crimson Desert. Il n'y a absolument aucun mal à proposer un monde virtuel incroyable couplé à une histoire un peu bancale ou anecdotique. C'est une formule qui a largement fait ses preuves par le passé, rappelant inévitablement l'approche historique des productions Bethesda. L'essentiel reste le plaisir pur de la découverte et la liberté d'action totale laissée aux explorateurs qui façonnent leur propre récit.
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Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
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commentaires (4)
Dans 1 an je l aurai pas encore fini cool !!!!!
Idem plus de 150h et toujours pas fini le chapitre 5 😊
La quête principale est tellement confuse et mal faite qu'elle ne donne tout simplement pas envie de continuer pour savoir ce qu'il se passe après, c'est juste un passage obligé pour avoir accès à certaines zones ou fonctions.
A coté de cela, on a à disposition une surface d'exploration gigantesque couplé avec des centaines de quêtes à faire à coté. Pourquoi se presser à finir la quête principale alors qu'on a encore tant à faire ?
Pour info j'ai terminé la quête principale hier, avec 175h au compteur et même si j'ai bien raclé les zones, il me reste encore un peu de travail pour tout finir, même si je ne pense pas continuer des centaines d'heures après. Ce jeu prend du temps, pour tout, donc chacun joue le temps qu'il peut.
Plus de 60h de jeu ici et toujours chapitre 6 je crois