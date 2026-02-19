Crimson Desert ne cède pas à l'appel de l'IA pour son doublage

La question des doublages générés avec l'aide de l'intelligence artificielle est un sujet très controversé, notamment dans le jeu vidéo. Mais Pearl Abyss vient de confirmer que de vraies voix donneront vie aux histoires de Crimson Desert.
L'intelligence artificielle tente progressivement de s'immiscer dans des domaines où la personnalité, les intentions et la créativité sont pourtant indispensables. Après la génération d'images artistiques et la musique, les IA s'invitent dans les studios de doublage,
que ce soit dans l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo.
Cette intrusion est très controversée car elle vole le travail des comédiens de doublage mais permet également de recréer les voix de personnes disparues pour les utiliser. Face à ce sujet polémique, plusieurs développeurs et éditeurs prennent la parole pour défendre le travail des acteurs et comédiens de doublage.
De vrais comédiens engagés pour doubler la majorité des personnages présents dans le jeu
Le dernier exemple en date est Pearl Abyss, le studio derrière Crimson Desert
. Par la voix de Will Powers (son expert en marketing et planification stratégique), ses équipes ont déclaré que le titre ne cède pas à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les voix de ses personnages, y compris celles des PNJ
.
Tous nos doublages sont réalisés par des humains. Je me garde bien d'affirmer que 100 % des PNJ sont doublés. Mais oui, tous les PNJ principaux sont doublés, y compris ceux des quêtes secondaires.
Will Powers ajoute que cette volonté de doubler ses personnages par des humains ne concerne pas uniquement la version anglaise de Crimson Desert. Les équipes ont accordé un soin tout particulier à la localisation
pour permettre au plus large public possible de profiter du jeu.
Proposer Crimson Desert dans plusieurs langues : un travail « colossal »
Il déclare que « le jeu propose des doublages en plusieurs langues : coréen, anglais, chinois, je crois… et 13 localisations textuelles différentes
». Une version française est d'ailleurs confirmée, mais uniquement pour l'interface et les sous-titres.
D'ailleurs, Will Powers a aussi tenu à adresser un message aux communautés qui ne bénéficieront pas du jeu dans leur langue natale à son lancement.
Ce dernier rappelle que « localiser un projet de cette ampleur est un travail colossal. Aux communautés non mentionnées qui réclament une localisation, je ne vous ignore pas. La décision ne me revient simplement pas. C'est un projet de longue haleine, et nous préférons sortir le jeu plutôt que de le retarder.
»
Crimson Desert sera disponible à partir du 19 mars 2026 et sera jouable sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series
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commentaires (2)
un jeux a 70 balles sans traduction fr.. c'est une blague ?
il beulent pas d'IA pour le doublage et c'est ok, mais ca sert a rien si ils ne prennent pas de doubleur non plus ...
Et donc, ont auras pas la voix française sérieux ? Alors que il y aura le thai le chinois, japonais allô c'est quoi le delire ont nous snob ??