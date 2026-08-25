Crimson Desert lance déjà sa version Enhanced avec la 2.0, une nouvelle mise à jour XXL

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.00.00, déployée le 25 août 2026 dans la soirée, sur Crimson Desert.

En ce mardi 25 août, jour d'Opening Night Live de la gamescom, Pearl Abyss a dévoilé que Crimson Desert allait recevoir une mise à jour Enhanced, laquelle améliore encore un peu plus son contenu. De nouvelles améliorations à l'histoire sont faites, de nouveaux doublages, et bien plus de choses attendent les joueurs, alors que le titre est en promotion pour la première fois depuis sa sortie, en mars dernier.

Nous vous partageons donc le patch notes de la mise à jour 2.00.00 de Crimson Desert, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.

Patch notes de la mise à jour 2.00.00 de Crimson Desert Principaux éléments de Crimson Desert Enhanced Amélioration de l'histoire principale et des quêtes. Renforcement de la cohérence narrative de l'histoire principale. Ajout de codex, d'objets, de fragments de mémoire, de répliques et de dialogues afin d'étoffer l'histoire des boss.

Ajout de 5 nouvelles langues de doublage et d'une nouvelle langue du jeu. Langues des voix : allemand, français, espagnol, japonais, portugais brésilien. Langue du jeu : arabe.

Amélioration du système d'apprentissage des compétences. Ajout du « lien abyssal » en tant que nouvelle devise permettant d'apprendre des compétences. Lorsqu'un personnage utilise des artefacts abyssaux pour apprendre une compétence, les autres personnages jouables reçoivent automatiquement un nombre de liens abyssaux équivalent à la quantité d'artefacts abyssaux utilisés. La réinitialisation des compétences apprises, jusque-là globale, s'effectue désormais personnage par personnage. Chaque personnage peut utiliser ses propres liens abyssaux pour apprendre des compétences. En cas de réinitialisation des compétences apprises, les liens abyssaux dépensés sont restitués à chaque personnage concerné. Suite à l'ajout des liens abyssaux, les compétences précédemment apprises seront réinitialisées au premier lancement du jeu après la mise à jour, et les artefacts abyssaux ainsi que les autres devises utilisés pour les apprendre seront restitués.

Ajout d'une fonction permettant, lors du lancement d'une nouvelle partie, de récupérer et d'utiliser les devises et les liens abyssaux obtenus dans une sauvegarde existante. Cette fonction est disponible après avoir terminé toutes les quêtes d'histoire.

Ajout de 8 nouvelles compétences pour Kliff. Ces nouvelles compétences peuvent être apprises à partir d'un certain moment de l'histoire principale.

Amélioration de l'interface des quêtes d'histoire. Améliorations principales Contenus Correction de l'erreur où la fabrication d'objets ne se déroulait pas correctement à l'atelier de l'Antre ardente.

Correction de l'erreur où il était possible, dans certaines situations, de chevaucher l'Étoile noire sans attendre le temps de recharge.

Correction de l'erreur où le joueur capturé en tant que personne recherchée dans la région de Calphade en plein combat était incarcéré dans la prison du Château de Calphade. Contrôles Ajout de l'option « Commandes des montures volantes ». L'option « Caméra » ou « Manuel » peut être sélectionnée dans le menu « Divers - Contrôles ». Avec l'option « Caméra », la monture volante se déplace dans la direction où pointe la caméra. Avec l'option « Manuel », les déplacements de la monture volante ne suivent pas la direction de la caméra : la montée et la descente s'effectuent via des commandes dédiées.

Combat / Action La quête « Cadeau inattendu » permet désormais d'apprendre la compétence « Double saut » en récompense du cadeau de Bilwise.

Réduction des dégâts subis par les personnages qui suivent le joueur.

Correction de l'erreur où la force axiomatique ne pouvait pas être utilisée en vol dans une zone sûre.

Correction de l'erreur où le joueur subissait des dégâts s'il se trouvait à proximité lors de l'apparition des chevaliers spectraux du Général oublié.

Correction de l'erreur où l'effet de tir avec ricochet des gants d'arc robuste ne s'appliquait pas lors du tir de flèches spéciales.

Correction de l'erreur où, après la compétence « Arracher », le personnage était projeté dans une direction différente de celle du mouvement de lancer.

Le combat de boss contre Étoile dorée est désormais divisé en phases distinctes, avec l'ajout de séquences d'attaque propres à chaque phase. l'IU Correction de l'erreur où l'interface de la devise Contribution ne disparaissait pas par intermittence en cours de jeu.

Correction de l'erreur où certains codex de compétences apparaissaient dans l'onglet Récit. Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues. Autres corrections Correction de l'erreur où l'image rémanente apparaissait avec du retard lorsque la lanterne éclairait un fragment de mémoire.

Correction de l'erreur où l'aide ne disparaissait pas lors de l'obtention d'un fragment de mémoire à l'aide de la compétence Reflet de lumière au chapitre 2.

Correction de l'erreur où Damiane pouvait utiliser le lancer de bouclier pendant une chute.

Correction de l'erreur où le mousquet restait visible dans le dos du personnage lors de la participation à des mini-jeux tels que le duo alors qu'il était équipé.

Correction de l'erreur où le chevalier spectral invoqué par l'effet de l'équipement abyssal « Marque de trahison » pouvait être touché par les projectiles.

Correction de l'erreur où, dans certaines situations, il était impossible de descendre de sa monture après une chute de grande hauteur.

Correction de l'erreur où les marchandises ne pouvaient pas être déplacées dans l'inventaire du cheval depuis l'écurie.

Amélioration des images de certaines quêtes et de certains codex.

Correction de l'erreur où les indices d'énigmes étaient masqués par des racines d'arbre.

Correction de l'erreur où certaines tenues s'affichaient de façon incorrecte.

Correction de l'erreur où la grue se brisait lorsqu'une flèche élémentaire améliorée était tirée sur sa chaîne en fer durant la mission Maison Roberts > Domaine en péril > Prisonnier de la pierre > Déterrer la relique.

La tronçonneuse de Déméniss peut désormais être donnée en tant qu'arme de camp.

Correction de l'erreur où certains éléments de décor s'affichaient de façon incorrecte.

Il est désormais possible de recommencer la cinématique guidée de « L'appel » au chapitre 9 en cas de mort de Woosa ou de Maegu.

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Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides pour vous aider dans votre progression. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :