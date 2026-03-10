Crimson Desert détaille ses spécificités techniques sur PS5 et Xbox Series

Pearl Abyss a, récemment, apporté de plus amples informations concernant les versions consoles de Crimson Desert.

Les versions PS5 et Xbox Series de Crimson Desert se dévoilent

Spécificités techniques pour la version PlayStation de Crimson Desert : PS5 : Mode Performance → 1080p - 60 FPS (60+ FPS si VRR) - Raytracing bas. Mode Équilibré → 4K (upscalée depuis 1280p SF 3) - 40 FPS - Raytracing bas. Mode Qualité → 4K (upscalée depuis 1440p FS 3) - 30 FPS - Raytracing élevé. PS5 Pro : Mode Performance → 4K (upscalée depuis 1080p) - 60 FPS (60+ FPS si VRR) - Raytracing élevé Mode Équilibré → 4K (upscalée depuis 1440p) - 40 FPS (48+ FPS si VRR) - Raytracing élevé Mode Qualité → 4 K - 30 FPS - Raytracing Ultra

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Spécificité techniques pour la version Xbox Series de Crimson Desert : Xbox Series S : Mode Performance → 720p - 40 FPS - Raytracing désactivé. Mode Qualité → 1080p - 30 FPS - Raytracing désactivé. Xbox Series X : Mode Performance → 1080p - 60 FPS (60+ FPS si VRR) - Raytracing bas Mode Équilibré → 4K (upscalée depuis 1280p FS 3) - 40 FPS - Raytracing bas Mode Qualité → 4K (upscalée depuis 1440p FS 3) - 30 FPS - Raytracing élevé

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Crimson Desert révèle ses configurations PC et Mac

À lire également Crimson Desert : Les configurations PC

PC Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction. Édition Deluxe → 49,79 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



De nombreux joueurs et joueuses sont impatients de découvrir l'aventure de Kliff narrée dans. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux comptent y jouer sur PS5 ou bien Xbox Series. D'ailleurs,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. C'est, ainsi, l'occasion d'apprendre que. La résolution, les FPS et le Ray-tracing seront, bien évidemment, impactés en fonction de votre choix, et surtout de votre console. Mais, voiciEn complément,, via deux autres images partagées dans la même publication sur Twitter/X. D'ailleurs, si vous comptez parcourir le continent Pywel sur PC, sachez que nous vous parlons des spécificités techniques demandées pour cette version dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre Partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :