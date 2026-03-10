Crimson Desert détaille ses spécificités techniques sur PS5 et Xbox Series

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 mars 2026 à 17h26
Pearl Abyss a, récemment, apporté de plus amples informations concernant les versions consoles de Crimson Desert.
Crimson Desert détaille ses spécificités techniques sur PS5 et Xbox Series
De nombreux joueurs et joueuses sont impatients de découvrir l'aventure de Kliff narrée dans Crimson Desert. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux comptent y jouer sur PS5 ou bien Xbox Series. D'ailleurs, Pearl Abyss a communiqué à ce sujet et a notamment dévoilé les spécificités techniques des versions PS5 ainsi que Xbox Series de Crimson Desert.

Les versions PS5 et Xbox Series de Crimson Desert se dévoilent

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Pearl Abyss ont apporté des détails concernant les versions consoles de Crimson Desert. C'est, ainsi, l'occasion d'apprendre que le titre proposera plusieurs modes graphiques, à savoir Performance, Équilibré et Qualité. La résolution, les FPS et le Ray-tracing seront, bien évidemment, impactés en fonction de votre choix, et surtout de votre console. Mais, voici les détails partagés concernant les spécificités techniques de Crimson Desert sur PS5 et Xbox Series
  • Spécificités techniques pour la version PlayStation de Crimson Desert :
    • PS5
      • Mode Performance → 1080p - 60 FPS (60+ FPS si VRR) - Raytracing bas.
      • Mode Équilibré → 4K (upscalée depuis 1280p SF 3) - 40 FPS - Raytracing bas.
      • Mode Qualité → 4K (upscalée depuis 1440p FS 3) - 30 FPS - Raytracing élevé.
    • PS5 Pro
      • Mode Performance → 4K (upscalée depuis 1080p) - 60 FPS (60+ FPS si VRR) - Raytracing élevé
      • Mode Équilibré → 4K (upscalée depuis 1440p) - 40 FPS (48+ FPS si VRR) - Raytracing élevé
      • Mode Qualité → 4 K - 30 FPS - Raytracing Ultra
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  • Spécificité techniques pour la version Xbox Series de Crimson Desert
    • Xbox Series S
      • Mode Performance → 720p - 40 FPS - Raytracing désactivé.
      • Mode Qualité → 1080p - 30 FPS - Raytracing désactivé.
    • Xbox Series X
      • Mode Performance → 1080p - 60 FPS (60+ FPS si VRR) - Raytracing bas
      • Mode Équilibré → 4K (upscalée depuis 1280p FS 3) - 40 FPS - Raytracing bas
      • Mode Qualité → 4K (upscalée depuis 1440p FS 3) - 30 FPS - Raytracing élevé

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En complément, Pearl Abyss a révélé les configurations PC et Mac requises pour jouer à Crimson Desert, via deux autres images partagées dans la même publication sur Twitter/X. D'ailleurs, si vous comptez parcourir le continent Pywel sur PC, sachez que nous vous parlons des spécificités techniques demandées pour cette version dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert arrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre Partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
  • PC 
    • Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 49,79 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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