Crimson Desert : Est-il possible de stocker des objets ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Crimson Desert dispose d'un système de stockage pour entreposer ses objets et ressources en dehors de son inventaire. Nous vous donnons la réponse.
Mise à jour du
23/03
:
Grâce à la mise à jour 1.00.03, il est désormais possible de stocker ses objets. Les développeurs ont ajouté un coffre « stockage personnel » dans le campement temporaire d'Hernand, ainsi que dans le camp de la Colline hurlante (pour toutes celles et ceux qui ont débloqué le campement des Crinières Grises).
Comme vous le savez probablement déjà, Crimson Desert
propose une multitude de systèmes et d'activités (pêche, miner, etc.), qui donnent ou bien nécessitent de nombreuses ressources et matériaux. Cela impose donc de bien gérer son inventaire afin de pouvoir transporter le plus d'objets possible. Or, très vite, votre inventaire se retrouvera rempli, et ce, au grès de vos pérégrinations au sein du continent de Pywel.
De ce fait, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent s'il est possible de stocker ses items dans un coffre ou tout autre contenant sur Crimson Desert
, afin notamment d'alléger son inventaire et de conserver les objets obtenus.
Est-il possible de stocker les objets sur Crimson Desert ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, soit quelques heures après le lancement du titre, la réponse est négative : il n'est, actuellement, pas possible de stocker ses objets, ressources ou encore matériaux sur Crimson Desert
. L'absence de cette fonctionnalité, qui est généralement présente dans les jeux, est étrange et surtout frustrante. Toutefois, sachez que les développeurs ont prévu de remédier à cela grâce à un prochain patch (mais nous ne savons pas encore quand celui-ci sera disponible).
Étant donné qu'il n'est, pour le moment, pas possible de stocker ses items quelque part
, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert
ont tout intérêt à faire attention à leur inventaire et veiller à augmenter sa taille, pour entreposer davantage d'éléments. Si vous ne savez pas comment faire, sachez que nous vous en parlons dans un guide dédié.
Autrement, vous pouvez tout aussi bien jeter ou encore vendre les objets que vous jugez non utiles en vous rendant auprès de PNJ marchands. Pour autant, faites bien attention à ce que vous vendez ou à ce que vous jetez, car de nombreuses ressources, matériaux et items sont nécessaires pour progresser ou encore améliorer les équipements sur Crimson Desert
. N'hésitez, d'ailleurs, pas à utiliser le système de voyage rapide pour rejoindre des vendeurs et ainsi vider votre inventaire.
Comme vous pourrez le constater, dans votre camp, vous pourrez apercevoir un coffre. Or, celui-ci n'est pas un espace de stockage à proprement parler. En réalité, si votre inventaire est plein, les récompenses des quêtes terminées iront dans ce coffre. Vous pourrez, dès lors, interagir avec pour les récupérer, sans pour autant l'utiliser pour stocker vos objets
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est à retrouver sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC.
commentaires (3)
C'est vraiment n'importe quoi faire un jeu de Farm loot craft sans faire de coffre pour stocker...j'étais à deux doigts de lâcher le jeu et d'attendre la rectification des développeurs...c'est grave de faire un jeu aussi bon car je me régale quand même et de ne pas penser à ça...et si ils l'ont fait exprès c'est encore pire..
Rien de mieux pour me faire lâcher un jeu sans déconner ... Ne pas mettre de coffre quand tu dois farmer pour la cuisine , le houssing , le craft pour opti ton stuff , le stuff du cheval , les recettes , les avis de recherches , et j'en passe , mais ils sont complètement débilent les mecs ....
Mdr le monde est replis d'item a ramasser , mais pas de coffre ... Ils sont complètement con ces coréens ....