Crimson Desert : Est-il possible de stocker des objets ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Crimson Desert dispose d'un système de stockage pour entreposer ses objets et ressources en dehors de son inventaire. Nous vous donnons la réponse.

Est-il possible de stocker les objets sur Crimson Desert ?

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Comme vous le savez probablement déjà,propose une multitude de systèmes et d'activités (pêche, miner, etc.), qui donnent ou bien nécessitent de nombreuses ressources et matériaux. Cela impose donc de bien gérer son inventaire afin de pouvoir transporter le plus d'objets possible. Or, très vite, votre inventaire se retrouvera rempli, et ce, au grès de vos pérégrinations au sein du continent de Pywel.De ce fait, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent, afin notamment d'alléger son inventaire et de conserver les objets obtenus.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, soit quelques heures après le lancement du titre, la réponse est négative :. L'absence de cette fonctionnalité, qui est généralement présente dans les jeux, est étrange et surtout frustrante. Toutefois, sachez que les développeurs ont prévu de remédier à cela grâce à un prochain patch (mais nous ne savons pas encore quand celui-ci sera disponible).Étant donné qu', les joueurs et les joueuses deont tout intérêt à faire attention à leur inventaire et veiller à augmenter sa taille, pour entreposer davantage d'éléments. Si vous ne savez pas comment faire, sachez que nous vous en parlons dans un guide dédié.Autrement, vous pouvez tout aussi bien jeter ou encore vendre les objets que vous jugez non utiles en vous rendant auprès de PNJ marchands. Pour autant, faites bien attention à ce que vous vendez ou à ce que vous jetez, car de nombreuses ressources, matériaux et items sont nécessaires pour progresser ou encore améliorer les équipements sur. N'hésitez, d'ailleurs, pas à utiliser le système de voyage rapide pour rejoindre des vendeurs et ainsi vider votre inventaire.Comme vous pourrez le constater, dans votre camp, vous pourrez apercevoir un coffre. Or, celui-ci n'est pas un espace de stockage à proprement parler. En réalité, si votre inventaire est plein, les récompenses des quêtes terminées iront dans ce coffre. Vous pourrez, dès lors, interagir avec pour les récupérer, sans pour autant l'utiliser pourRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC.