Crimson Desert : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes concernant Crimson Desert, le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss.

Date de sortie de Crimson Desert

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Crimson Desert ?













À quel prix Crimson Desert est-il vendu ?

Crimson Desert est-il un jeu multijoueur et/ou coopératif ?

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Qu'est-ce que Crimson Desert ?

À lire également Crimson Desert dispose d'une carte gigantesque, qui surpasse celle de Skyrim et celle de Red Dead Redemption 2

Quelle est l'histoire de Crimson Desert ?

Par une nuit glaciale, les membres des Crinières grises, subissent une attaque de leurs ennemis jurés, les Ours Noirs.



Après un combat acharné, nombre d'entre eux périssent ou sont dispersés.



Kliff entame alors un périple pour rallier ses compagnons et reconquérir tout ce qu'il a perdu.



En route, il croise de nouveaux alliés, des adversaires inévitables et une force inconnue, prenant conscience que des menaces inédites et un destin hors du commun l'attendent.

Quel est le gameplay de Crimson Desert ?

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Sur les champs de bataille impitoyables de Crimson Desert, aucune victoire n'est acquise d'avance.



Maniez l'épée, la lance ou l'arc, maîtrisez des compétences dévastatrices et imprégnez-les d'énergies élémentaires.



Exploitez l'immense arsenal à votre disposition pour créer des enchaînements mortels et libérer une puissance inégalée.



Chaque coup et chaque esquive peuvent sceller votre destin : imposez votre style dans des affrontements intenses où chaque instant compte.

PC Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 51,29 € au lieu de 80 €, soit 36 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Pour vous aider à vous préparer au mieux à la sortie de la prochaine production vidéoludique de Pearl Abyss (connu pour Black Desert), retrouvezdans ce qui suit, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes de jeu concernées.C'est au début de cette année 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir le continent Pywel aux côtés de Kliff, étant donné queMalheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le nouveau jeu du studio derrière Black Desert. Effectivement,. Les développeurs n'ont pas mentionné de potentielles versions PS4 et/ou Xbox One pour leur titre.Comme toujours, les prix varient en fonction du revendeur choisi, mais aussi de l'édition sélectionnée. Toutefois, d'après les informations disponibles sur les différents stores, il faudra compter 69,99 € pour l'édition Standard et 79,99 € pour la Deluxe de, que ce soit sur PC, PS5 ou Xbox Series (format numérique).La réponse à cette question est négative :. Il s'agit, comme vous l'aurez compris, d'une expérience 100 % solo.Comme dit précédemment,, qui est composé de diverses régions : Hernand, Pailune, Déméniss, Délésyie et Désert Pourpre. D'ailleurs, à ce sujet, les développeurs ont précisé que le monde ouvert deest « deux fois plus grand » que celui de Skyrim, et « plus large que la carte de Red Dead Redemption 2 ». Le studio a, par ailleurs, confirmé que le jeu ne disposera pas de microtransactions.. Malheureusement, tout tourne au drame alors que les Ours Noirs attaquent les Crinières Grises. Durant cet assaut, Kliff perd beaucoup de ses compagnons de combat, tandis que d'autres se retrouvent dispersés aux quatre coins de Pywel. Kliff décide alors de les retrouver pour « rebâtir les Crinières Grises », et surtout de se venger des Ours Noirs. Néanmoins, ce périple ne sera pas aussi simple et amènera ainsi Kliff à « affronter ceux qui cherchent à bouleverser l'ordre du continent et se trouvera confronté à une mission qu'il n'aurait jamais pu imaginer ».Sur la page Steam de, nous pouvons lire la description suivante concernant l'histoire du titre de Pearl Abyss :, avec diverses mécaniques bien connues des joueurs et des joueuses. Ainsi, en ce qui concerne le système de combat,, qui ont chacune leurs propres caractéristiques et statistiques. Celles-ci pourront, par ailleurs, bénéficier d'effets élémentaires et être améliorées (en échange de ressources spécifiques). Remarquons également que certains équipements auront des compétences « signature » ou des bonus uniques, qui pourront probablement faire la différence sur le champ de bataille.D'un point de vue purement technique, les mouvements comme l'esquive, la glissade et la contre-attaque seront au rendez-vous sur. Comme vous vous en doutez, il sera aussi possible d'améliorer les statistiques de base du personnage jouable, notamment grâce aux fragments de l'Abysse, et de débloquer de nouvelles compétences, afin de façonner Kliff à sa guise et selon sa façon de jouer.Tout cela demandera, bien évidemment, de réaliser des quêtes (principales ou secondaires), de prendre part à des activités diverses, de reprendre le contrôle de forteresses ou encore d'affronter des boss. Les joueurs et les joueuses devront, en outre, s'intéresser à la pêche, à la chasse et à la cuisine pour récupérer des ressources utiles et confectionner des plats offrant des bonus. Des mini-jeux et de l'alchimie sont également au programme. Durant toute son aventure, la communauté devra, qui plus est, veiller à respecter la loi, pour ne pas s'attirer les foudres des gardes, voire finir en prison.Comme vous l'aurez compris,a un gameplay assez riche et un monde ouvert très vivant, sur le papier. Pour vérifier tout cela, manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 19 mars 2026. Date à laquellese rendra donc disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Notre Partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :