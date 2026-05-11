Crimson Desert : Pourquoi Pearl Abyss est « plus adaptable » que les géants du Triple A ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mai 2026 à 16h00
Will Powers, directeur marketing chez Pearl Abyss, explique comment la flexibilité du studio permet à Crimson Desert de rivaliser avec les plus grands jeux AAA. Avec plus de cinq millions de ventes et des mises à jour régulières, le développeur revendique fièrement son indépendance et sa réactivité face aux retours des joueurs.
Crimson Desert : Pourquoi Pearl Abyss est « plus adaptable » que les géants du Triple A ?

Alors qu'une nouvelle mise à jour majeure vient d'être déployée en ce lundi 11 mai pour Crimson Desert, ajoutant notamment de nouvelles montures spéciales, la rapidité d'exécution de Pearl Abyss force le respect. Comment le studio parvient-il à répondre si efficacement aux attentes de sa communauté ? Will Powers, directeur du marketing et de la planification, a récemment apporté des éléments de réponse lors d'un entretien accordé au Washington Post. Il a souligné que chaque aspect du jeu est ajusté en temps réel, en s'appuyant directement sur les retours des utilisateurs.

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L'agilité d'un studio indépendant face aux géants de l'industrie

Cette réactivité n'est guère surprenante si l'on considère l'expérience acquise par le studio avec Black Desert Online et les racines profondément ancrées dans le multijoueur. Toutefois, Will Powers a tenu à préciser que son équipe ne se montre jamais réticente lorsqu'il s'agit d'accueillir de nouvelles idées. Lors de cette même interview, il a défini le développeur avec une formule particulièrement marquante.

Nous sommes un éditeur indépendant avec un jeu de qualité triple A. Nous pouvons réellement nous amuser et accomplir des choses.

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Le directeur marketing a ensuite détaillé cette vision en opposant la structure de Pearl Abyss à celle des acteurs historiques du marché. Selon lui, cette liberté d'action est un atout fondamental pour innover et corriger le tir rapidement.

Nous sommes plus adaptables, nous sommes plus malléables. Nous pouvons pivoter plus rapidement, contrairement aux triple A de ce monde qui sont restreints par leurs marques.

Il a également révélé que sa propre équipe ne compte que six membres, ce qui explique en grande partie pourquoi la communication et le marketing conservent une dimension si humaine et soudée.

Une croissance impressionnante et un avenir prometteur

Bien entendu, le statut indépendant de Pearl Abyss ne signifie nullement qu'il s'agit d'une petite entreprise. La société a récemment revendu l'une de ses filiales, CCP Games, les créateurs d'EVE Online, et a investi dans plusieurs autres studios de développement. Elle prépare également deux autres lancements majeurs, très attendus, avec avec les titres très attendus DokeV et PLAN 8, qui n'a plus donné signe de vie depuis des années.

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Quoi qu'il en soit, son approche concernant le suivi de Crimson Desert après son lancement suscite de nombreux éloges. Cette stratégie a d'ailleurs très certainement contribué aux excellents chiffres de ventes, le titre ayant récemment franchi le cap des cinq millions d'exemplaires écoulés. Et il n'est pas improbable que les développeurs nous préparent du contenu conséquent pour une mise à jour majeure, maintenant que l'expérience s'est drastiquement améliorée. 

Miniature vidéo

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :

  • PC 
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    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

Avatar Corentin
Corentin Le 12/05/2026 à 09:34

Merci Mathieu, il s'agissait effectivement d'une petite erreur que j'ai corrigé ! Avec plaisir pour cet article, il est toujours intéressant d'obtenir des informations de la part des développeurs sur leur vision et leur façon de faire.

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MartienBleu (invité) Le 11/05/2026 à 23:05

C'est sympa de partager ce genre d'interview.
Par contre c'est l'inverse concernant CCP Games. Pearl Abyss l'a revendu à son fondateur récemment.