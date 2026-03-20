Crimson Desert : Comment supprimer une prime et payer son amende ?

En fonction de vos actes (et surtout crimes), vous pourriez avoir une prime sur votre tête. Il est recommandé de très vite l'effacer, et de payer son amende. Voici comment faire dans Crimson Desert.
Comme tout bon monde ouvert qui se respecte, Crimson Desert intègre un système de criminalité
. Que vous ayez accidentellement frappé un garde ou délibérément volé un mouton, le monde de Pywel ne vous le pardonnera pas facilement. Une prime s'affichera alors sur votre tête, rendant l'exploration et les quêtes particulièrement pénibles en raison de la traque incessante des autorités. Voici comment retrouver votre liberté et effacer vos dettes envers la justice dans Crimson Desert.
Le système de criminalité et de prime de Crimson Desert
Lorsque vous commettez un crime, comme un vol
, un large cercle rouge apparaît sur votre carte. Si vous ne parvenez pas à quitter cette zone rapidement, une prime est officiellement placée sur vous
. Vous pouvez consulter le montant dû en Argent dans le coin supérieur droit de votre écran en ouvrant la carte. Sachez que tant que cette prime est active, les gardes peuvent vous attaquer à vue, tandis que certains PNJ refuseront de vous parler. Notez que si vous n'avez commis qu'un petit vol, vous n'aurez qu'une légère amende. Mais les crimes se cumulent, tant que vous n'avez rien payé.
Comment payer son amende et obtenir l'absolution dans Crimson Desert ?
Pour supprimer votre prime
, vous ne devez pas vous rendre à la prison, mais à l'église. Le système de justice de Pywel passe par le clergé. Vous devez acheter de l'indulgence pour effacer vos crimes. La marche à suivre :
Où trouver les principaux confessionnaux ?
- Rendez-vous dans une église ou un confessionnal de la région où vous êtes recherché.
- Interagissez avec le représentant de l'église ou le pupitre de confession.
- Sélectionnez l'option « Acheter de l'indulgence ».
- Payez le montant requis en Argent pour blanchir votre nom.
Le plus accessible au début du jeu se trouve à Hernand, juste au sud du château
(voir image ci-dessous). C'est le point le plus pratique car un trajet rapide est situé juste à côté. Dans les autres régions, cherchez la Cathédrale de Demeniss (au sud de la ville) ou le confessionnal de Pailune
, qui ressemble à un petit stand au milieu de la cité.
Pour limiter le fait d'avoir une prime, tentez d'effectuer vos méfaits, que ce soit le vol ou les crimes, sans aucun témoin. Dès qu'une personne vous voit, elle donnera l'alerte et vous aurez, a minima, une amende à payer.
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