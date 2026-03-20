Crimson Desert : Comment s'infiltrer dans la Maison de Soin ?

Retrouvez nos astuces pour entrer dans la Maison de Soin et aller libérer Yann, pour poursuivre votre aventure dans Crimson Desert.
Lors du Chapitre 3 de Crimson Desert
, et plus précisément durant la quête « Jurons familiers », Kliff doit s'introduire dans la Maison de Soin de St. Halssius
pour secourir son compagnon des Crinières Grises, Yann. Problème, l'endroit est lourdement gardé et toute tentative d'entrée directe se soldera par une expulsion musclée, voire un séjour en prison assorti d'une amende. Voici les différentes méthodes pour pénétrer dans la Maison de Soin et mener à bien votre mission de Crimson Desert
.
Comment entrer dans la Maison de Soin de Crimson Desert ?
Comme dit précédemment, il existe plusieurs méthodes pour rentrer dans la Maison de Soin
, trois pour être plus précis. La première, la plus simple, est d'acheter un laissez-passer, la seconde d'acheter des vêtements, tandis que la troisième est bien plus périlleuse.
Acheter le laissez-passer de visiteur
C'est la méthode la plus fiable pour entrer sans éveiller les soupçons. Pour obtenir le laissez-passer St. Halssius, vous devez vous rendre à l'église de Hernand, là où vous pouvez également supprimer la prime sur votre tête
. Celui-ci vous coûtera 10 pièces d'argent.
Une fois en votre possession, présentez-vous simplement à la porte ouest (l'entrée principale). Les gardes vous laisseront passer sans poser de questions et vous pourrez partir à la recherche de Yann.
Utiliser un déguisement de prêtre
Si vous préférez l'infiltration visuelle, vous pouvez acquérir une tenue complète de prêtre de St. Halssius. Deux solutions s'offrent à vous :
- Le marchand de rue : Un PNJ situé le long du mur extérieur droit de la Maison de Soin propose l'ensemble pour 10 pièces d'argent (le même prix que le laissez-passer).
- La boutique de l'allée sombre : Un marchand au sud du bâtiment vend également le déguisement, mais ses tarifs sont prohibitifs (souvent plus de 20 pièces d'argent).
Une fois la tenue équipée, vous pourrez déambuler librement dans l'enceinte, à condition de ne pas commettre d'acte hostile.
L'infiltration par les toits
Pour les joueurs économes ou amateurs de discrétion, il est possible d'entrer sans débourser un seul denier. Seulement, il s'agit de l'option la plus dure. Il faut notamment passer par le côté gauche et être attentif aux déplacements des gardes, qui vous jetteront hors des lieux dès qu'ils vous repéreront.
Où trouver Yann à l'intérieur ?
Une fois dans la place, votre objectif est de localiser Yann. Dirigez-vous vers le deuxième étage de la zone de la cour, près du marqueur de recherche rouge sur votre carte. Vous saurez que vous approchez quand vous entendrez des bruits de lutte
. Une cinématique se déclenchera dès que vous approcherez du groupe de dévots en prière sur le côté droit de l'installation. Après avoir sauvé Yann des gardes corrompus, il vous suffira de le suivre. Il réquisitionnera un chariot pour vous permettre de quitter la zone et valider la quête.
Sinon, vous pouvez également retrouver nos autres guides Crimson Desert
, comme comment soigner votre cheval
.
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