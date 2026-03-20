Crimson Desert : Comment entrer dans le château de Hernand ?

Vous souhaitez entrer dans l'imposant château de Hernand, mais n'y arrivez pas dans Crimson Desert ? Nous vous expliquons comment faire, en toute simplicité.
L'immense monde ouvert de Pywel offre une liberté grisante dès les premières minutes de Crimson Desert
. Cependant, la quête principale impose rapidement des passages obligés, comme l'accès au prestigieux château de Hernand
. Si vous tentez de forcer le passage, les gardes vous repousseront sans ménagement. Voici la marche à suivre pour infiltrer le château et trouver la chambre de l'alchimiste.
Comment obtenir la tenue de Hernand ?
L'accès au château ne repose pas sur la force, mais sur votre apparence. Pour tromper la vigilance des sentinelles, vous devez impérativement porter la Tenue de Hernand
. Voici comment la récupérer en toute simplicité.
- Suivez la quête principale « Les actions valent plus que les mots ».
- Remplissez l'objectif qui vous demande d'aider les villageois en détresse en nettoyant la cheminée d'un couple de paysans.
- Une fois la tâche accomplie, la villageoise vous remettra l'armure en récompense.
- Ouvrez votre inventaire, repérez l'objet (marqué d'un fond violet comme objet de quête) et équipez-le sur Kliff.
Infiltrer le château et passer les gardes
Une fois vêtu de votre nouvel habit, dirigez-vous vers l'entrée nord du château
(indiquée par votre marqueur d'objectif). Présentez-vous devant les gardes, une cinématique se déclenchera et, jugeant que vous avez « une bonne tête », ils vous laisseront passer, non sans vous prévenir de rester sage.
Attention, ne retirez pas la tenue tout de suite ! Un second poste de garde vous attend plus loin à droite. Gardez l'armure jusqu'à la fin de la mission pour ne pas être embêté. Suivez ensuite le chemin montant, passez devant le puits et montez l'escalier situé sur votre droite pour pénétrer dans les quartiers intérieurs.
Où se trouve la chambre de l'alchimiste ?
Une fois à l'étage, après avoir traversé une grande salle, votre objectif se mettra à jour pour « Trouver la chambre de l'alchimiste ». Son emplacement se trouve à l'étage, ne vous laissez pas distraire par le garde imposant qui semble bloquer un passage central. La chambre de l'alchimiste se trouve derrière la première porte à gauche
juste après être entré dans la zone de recherche qui s'affiche sur la mini-carte.
Enfin, petit bonus, avant d'entrer, attendez quelques instants près du garde central. S'il mentionne le Marquis, vous débloquerez l'entrée de connaissance « Alan Serkis » dans votre journal.
À l'intérieur de la chambre, examinez le coffre au trésor brillant au sol. Vous y récupérerez l'Artéfact de l'Abysse délavé
. Cet objet est la clé mystique qui permet d'ouvrir la Porte de l'Abysse située dans la même pièce. En traversant ce portail, vous terminerez la quête actuelle et débuterez la suite de l'histoire, vous menant vers les énigmes complexes des cellules de l'Abysse.
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