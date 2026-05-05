Crimson Desert : Comment avoir une armoire et l'utiliser ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mai 2026 à 15h52
Nous vous expliquons comment obtenir une armoire sur Crimson Desert, tout en vous indiquant comment l'utiliser.
Crimson Desert : Comment avoir une armoire et l'utiliser ?

Depuis la sortie de Crimson Desert, les développeurs ne cessent de déployer des mises à jour apportant de nouveaux contenus. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent désormais avoir une armoire dans la maison de Kliff, afin de mieux ranger leurs pièces d'équipement et désencombrer leur coffre de stockage (au camp). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où et comment obtenir ce meuble particulier mais intéressant.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, où et comment obtenir une armoire sur Crimson Desert, mais aussi comment l'utiliser à bon escient.

Comment avoir et utiliser une armoire sur Crimson Desert ?

Acheter une armoire sur Crimson Desert

Pour obtenir une armoire sur Crimson Desert, vous devez vous rendre auprès d'un PNJ bien spécifique, positionné dans la région de Délésyie. Vous devez, effectivement, aller voir le PNJ de la boutique de meubles, Edmund. Pour vous aider à vous repérer, nous vous partageons son emplacement dans les images ci-dessous.

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Une fois que vous êtes devant ledit PNJ, interagissez avec lui et regardez ce qu'il propose à la vente. Dans la liste, vous verrez les mentions suivantes : Grande armoire sombre de Boiseville et Grande armoire de Boiseville. Chacune de ces armoires coûte 15 pièces d'argent. Achetez celle de votre choix, puis retournez au Camp des Crinières grises, en utilisant le système de voyage rapide.

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Utiliser une armoire sur Crimson Desert

Rendez-vous à présent dans la maison de Kliff/le foyer. Une fois à l'intérieur, ouvrez le menu permettant de personnaliser la bâtisse (options sur PS5, par exemple). Placez l'armoire à l'emplacement de votre choix, puis quittez ledit menu. Interagissez, pour finir, avec l'armoire afin de l'ouvrir et y entreposer toutes vos armures. 

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D'après les informations dans la description de ces meubles, ces armoires disposent de 1 000 emplacements de stockage. Ainsi, il peut être relativement intéressant de posséder et utiliser une armoire sur Crimson Desert afin de libérer de la place dans votre inventaire ou bien dans votre réserve personnelle, à retrouver sous une tente au Camp des Crinières grises.

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Pour rappel, Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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symfreddy (invité) Le 12/05/2026 à 17:22

Le souci est que l'on peut acheter plusieurs armoires mais le contenu est partagé avec toutes.
Il n'est donc pas possible de trier les tenues de Damianes et Oonka, en plus des tenues de Kliff dans les gardes robes séparées.
Idem avec le coffre supplémentaire. Du coup on se retrouve avec un fourre tout d'origine plus au autre fourre presque tout dans la maison car il ne peut pas tout prendre.