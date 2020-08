Dentro de la página de Crash Bandicoot 4, se encuentra un pequeño vestigio de Switch. Más en concreto se trata de un script que incluye el elemento "Nintendo Switch". Éste componente es quien nutre el menú de opciones de plataformas. Pueden comprobarlo ustedes mismos. pic.twitter.com/oTMtBno1ZV — Sunwer La Guarida del Zorro (@SunwerPrower) August 7, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après de nombreuses rumeurs,, nous donnant rendez-vous pour le début du mois d'octobre, sur PS4 et Xbox One. Toutefois, au moins une autre plateforme pourrait accueillir le petit marsupial,Remarqué par l'utilisateur de Twitter SunwerPrower, le code source du site officiel mentionne à un moment la Nintendo Switch, chose que nous avons vérifiée et qui s'avère. Même si cela ne veut pas forcément dire que, il s'agit d'un premier indice. Pour rappel, les développeurs avaient indiqué ne pas être contre le portage sur d'autres plateformes suite à l'officialisation du jeu.Une bonne nouvelle donc pour les amateurs de la franchise possédant une Switch, qui ont également pu voir débarquer N.Sane Trilogy et Crash Team Racing: Nitro-Fueled. L'arrivée de Crash Bandicoot 4 sur la dernière console de Nintendo serait donc une suite logique.En attendant une officialisation de la part de Toys for Bob ou Activision, nous rappelons que, et ne proposera aucune microtransaction