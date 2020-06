Crash Bandicoot 4: It's About Time pourrait sortir sur PC, plus tard

Crash Bandicoot 4: It's About Time sera disponible le 2 octobre prochain sur Xbox One et PS4, mais qu'en est-il de sa sortie sur PC ?

Nous évaluons encore d'autres plateformes pour une date ultérieure. Restez à l'écoute pour plus d'informations.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est le 22 juin dernier que les joueurs ont pu découvrir pour la première fois Annoncée et dévoilée officiellement par Activision Blizzard , la suite de la trilogie des aventures du renard le plus célèbre sera disponibleSi sa sortie est donc prévue sur Xbox One et PS4,. Cependant, un représentant d'a déclaré que le studioSortie exclusivement sur PlayStation 4 en 2017,. Il en va de même pour, également développé par Toys for Bob, qui est sorti en 2018 sur Xbox One et PlayStation 4, puis quelques mois plus tard sur Switch et PC. Nous pouvons donc espérer quePour rappel, Crash Bandicoot 4: It's About Time sera disponible sur