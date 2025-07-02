Crash Bandicoot héros d'un film d'animation ? Oui, mais...

Icône des années 90 et comptant parmi les nombreuses mascottes de la PlayStation, Crash Bandicoot est un personnage taillé pour le cinéma. Ce rêve aurait d'ailleurs pu devenir une réalité.
En quelques années, les adaptations sur grand écran de licences emblématiques du jeu vidéo
se sont multipliées. Si le film d'animation Super Mario Bros. en est le meilleur exemple, d'autres titres comme Ratchet et Clank, Sonic, Minecraft
ou encore Détective Pikachu montrent que les joueurs aiment voir leurs héros préférés au cinéma.
Mais parmi les nombreux personnages cultes qui auraient pu connaître de nouvelles aventures sur grand écran figure un marsupial déjanté qui adore tournoyer sur lui-même et piloter des karts
. D'ailleurs, il aurait pu devenir l'un des premiers à débarquer dans les salles obscures.
Adapter Crash Bandicoot au cinéma : une idée qui ne date pas d'hier
Apparu pour la première fois en 1996 sur PlayStation, Crash Bandicoot est un héros légendaire pour de nombreux joueurs. Si sa dernière aventure en date (Crash Bandicoot 4: It's about time
) remonte à 2020, le personnage a bien failli connaître une étonnante destinée au cinéma. C'est en tout cas ce qu'a révélé Shuji Utsumi, PDG de Sega America et Sega Europe, lors d'un entretien avec The Game Business
.
À ses débuts dans l'industrie vidéoludique, Shuji Utsumi avait contacté de grands noms d'Hollywood avec une idée simple en tête : créer un film familial sur le personnage de Crash Bandicoot.
S'il est difficile de savoir s'il devait être adapté en live-action ou en film d'animation, Crash n'a même pas pu approcher les bureaux des sociétés de production de l'époque à cause d'un détail.
Le jeu vidéo boudé par l'industrie cinématographique dans les années 90
Shuji Utsumi déclare ne pas avoir été pris au sérieux par les géants d'Hollywood
. En effet, dans les années 90, le monde du jeu vidéo ne représentait aucun intérêt. Il avoue que certaines figures du milieu ont déclaré que « hé, les jeux vidéo, c'est comme un commerce de jouets
». N'ayant pas vu le potentiel dans le personnage, mais aussi dans le développement d'univers étendus via les adaptations sur grand écran, l'idée de créer un film sur Crash Bandicoot a été envoyée à la poubelle.
En voyant le succès de certaines franchises dans les salles obscures, il est difficile de penser que les héros de jeux vidéo ont été vus comme de simples vendeurs de jouets sans intérêt. Pourtant, l'univers de Crash Bandicoot est très coloré, reconnaissable et parfaitement adapté à ce type de média, notamment grâce au docteur Cortex. Même si elle a été mise aux oubliettes, l'idée de voir Crash sur grand écran pourrait bien tenter Hollywood dans les années à venir… Il ne reste qu'à croiser les doigts !
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