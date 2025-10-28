Crash Bandicoot prêt à secouer Netflix avec sa propre série animée ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 octobre 2025 à 10h54
Si aucun nouveau jeu n'est sorti depuis Crash Bandicoot 4: It's about Time, le héros orange inspire pour de potentielles adaptations. La dernière rumeur en date évoque d'ailleurs une série d'animation inédite diffusée sur Netflix.
Crash Bandicoot prêt à secouer Netflix avec sa propre série animée ?
En juillet dernier, un entretien avec Shuji Utsumi a révélé que Crash Bandicoot aurait pu être le héros d'un film d'animation dans les années 90. Mais depuis, le bandicoot très énergique et déjanté de PlayStation a continué d'inspirer. Amazon avait évoqué la possibilité de créer une série animée autour du personnage. Toutefois, le projet a été abandonné. 

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Au vu de ces nombreux échecs, il est légitime de croire que le pauvre Crash est maudit et qu'il n'aura jamais droit à une adaptation en film ou en série. D'ailleurs, il n'est pas réapparu sur les écrans des joueurs depuis la sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time. Mais une rumeur relayée par What's on Netflix indique que le projet d'adaptation est en passe de devenir réalité. 

La malédiction des adaptations de Crash Bandicoot sur le point d'être brisée ?

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En secret, Netflix travaillerait sur une série animée Crash Bandicoot. D'après les informations récoltées par le média, le projet aurait été confié à WildBrain Studios. Bien connues des amateurs d'animation, ses équipes ont travaillé sur la série Sonic Prime, sur Johnny Test mais aussi sur une autre production destinée à la plateforme au N rouge : la série animée Carmen Sandiego.

Cependant, aucune annonce officielle n'a encore été partagée par Netflix, ni de partage d'autres détails comme le casting de la série, sa date de sortie ou l'histoire adaptée. L'information est donc à prendre avec des pincettes jusqu'à la diffusion d'un éventuel trailer ou à la publication de la nouvelle sur les réseaux sociaux. 

Un univers qui se prête bien à ce type d'adaptation, y compris via une série destinée à un jeune public

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Même s'il n'a pas encore sa propre série, les plus attentifs savent que Crash Bandicoot est déjà apparu sur Netflix par le passé. Le personnage a fait une brève apparition dans la série animée Skylanders Academy. Mais les attaques tourbillonnantes, l'humour et l'univers haut en couleurs de la franchise réunissent toutes les conditions pour créer une bonne série animée

Même si elle n'est pas encore officialisée, est-ce que vous regarderez la série animée Crash Bandicoot à son arrivée sur Netflix ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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