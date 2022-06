PS Plus juillet 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS+ juillet 2022

Crash Bandicoot 4: It's About Time

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Arcadegeddon

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À la fin de chaque mois, PlayStation fait une annonce officielle quant à la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts. Ainsi, ce mercredi 29 juin, la société adévoilé. Sans plus tarder, voici ce qui vous attend.Développé par le studio Toys for Bob et édité par Activision,est sorti au mois d'octobre 2020 sur PS4 et Xbox One puis en mars 2021 sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Ce quatrième opus marque le retour du Docteur Neo Cortex, Docteur Nefarious Tropy et Uka Uka, qui ont réussi à se libérer de leur prison temporelle. Ainsi, les joueurs et les joueuses sont amenés à incarner le fameux marsupial, Crash, et ses amis, Coco, Tawna ou encore Dingodile, afin d'arrêter les ennemis précédemment nommés. Jeu de plates-formes et d'action,avait reçu de très bonnes notes de la part des rédactions spécialisées, en 2020.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS5 et PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de juillet.Premier opus de The Dark Pictures Anthology,est développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco Entertainment. Sorti en août 2019, sur PC, PS4 et Xbox One,est un jeu dit « survival-horror » et narratif dans lequel les joueurs doivent contrôler cinq jeunes adultes, à tour de rôle. Les événements narrés sont tirés de la légende du Ourang Medan : lors de la Seconde Guerre Mondiale, en l'espace d'une nuit, tous les membres de l'équipage ont trouvé la mort, dans des circonstances mystérieuses. Les personnages definissent par se rendre sur ledit navire fantôme, à leurs risques et périls.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de juillet.Le TPS multijoueur et coopératif,, est développé par Illfonic, studio à qui nous devonsou encore. Le titre, sorti en accès anticipé en juillet 2021, offre une expérience en PvE et en PvP, ainsi qu'une direction artistique très colorée et cartoon. À travers, les joueurs et les joueuses devront affronter de nombreux ennemis, via différents niveaux, tout en relevant plusieurs défis. Il est possible d'y jouer avec jusqu'à 3 amis, au total.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS5 et PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de juillet.