Core Keeper tease sa première mise à jour majeure, Sunken Sea

Core Keeper a séduit plus d'un million de joueurs depuis sa sortie, au mois de mars 2022. Ce jeu de survie nous plongeant dans une caverne remplie de ressources et d'ennemis en tout genre. Celle-ci vient d'être teasée, avec un joli aperçu de ce qui sera introduit.. Pour voyager dans celui-ci et explorer ces eaux dangereuses, il ne sera pas nécessaire de construire mille et un ponts,. Nous pourrons ainsi explorer ce nouvel environnement, voyager d'île en île, tout en découvrant les nouveautés propres à ce biome, dont un nouveau boss.Pour le reste,. Nous aurons une plus grande présentation de la mise à jour Sunken Sea à l'occasion du PC Gaming Show, le 12 juin 2022. Cette mise à jour devrait, d'ailleurs, être disponible durant ce mois de juin.est pour le moment disponible sur Steam, et aucune sortie sur console n'est prévue .