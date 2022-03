Core Keeper sortira-t-il sur PS4, PS5, Xbox One, Series ou Nintendo Switch ?

Core Keeper sera-t-il porté sur console PS4, PS5, Xbox One, Series ou Nintendo Switch ?

est l'un des succès du début d'année 2022, alors qu'il n'est disponible qu'en accès anticipé. Très vite, de nombreux joueurs se sont pris au jeu et se sont plongés dans cette expérience immersive, mélangeant plusieurs succès de ces dernières années. Nous retrouvons, par exemple, des mécaniques de Minecraft, Terraria, Valheim ou encore Stardew Valley, bien que Core Keeper soit, pour le moment, assez unique en son genre, ce qui explique également sa popularité.De ce fait, une multitude de joueurs, intrigués par ce nouveau jeu, se demandent siÉtant donné qu'il n'est, pour le moment, disponible qu'en accès anticipé, les développeurs préfèrent, à raison, se concentrer sur la version PC. Dans le but de ne pas s'éparpiller,Cependant, il a été dit, notamment sur la première feuille de route partagée par les développeurs,. Néanmoins, le studio s'est, par la suite, montré plus prudent, en expliquant que « nous gardons à l'esprit ces demandes concernant les consoles lors de la conception et du développement du jeu. »Il faudra donc attendre encore quelques mois avant de savoir si, mais nous pouvons être assez optimistes. Qui plus est, contrairement à certains jeux, celui-ci propose un gameplay tout à fait compatible, dans l'ensemble, aux consoles et aux manettes, ce qui facilitera le travail pour le porter sur une autre plateforme.Dans tous les cas,reste disponible sur PC, par le biais de Steam. Vous pouvez toutefois l'acheter grâce à notre partenaire