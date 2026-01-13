Core Keeper : Comment modifier son apparence ?

Nous vous expliquons comment modifier l'apparence de votre personnage sur Core Keeper, une fois votre partie débutée.

Comment modifier son apparence sur Core Keeper ?

5 barres de cuivre Ce qui nécessite d'utiliser une fonderie et d'avoir des minerais de cuivre, qui s'obtiennent en minant.

8 barres d'étain Ce qui nécessite d'utiliser une fonderie et d'avoir des minerais d'étain, qui s'obtiennent en minant.









Comment masquer ses équipements ?

Dès le début de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de personnaliser leur avatar, et donc définir son. D'ailleurs, il se peut qu'après plusieurs heures de jeu, celle-ci ne vous convienne plus. Fort heureusement, Pugstorm a introduit une fonctionnalité permettant de, une fois en jeu.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons, et ce, en cours de partie.Pour, il convient d'avoir fabriqué et installé une structure spécifique dans son camp. Il s'agit du miroir magique, qui peut être créé à partir de la table de charpentier (nécessite 8 bois et 8 barres de cuivre). Crafter un miroir magique survous demandera d'avoir quelques heures de jeu à votre actif, car il convient de posséder les ressources suivantes :Une fois que vous avez fabriqué le miroir magique, placez-le à l'endroit de votre choix dans votre camp. Ensuite, interagissez avec pour. Vous pourrez dès lors modifier les éléments suivants : corps, peau, cheveux, couleur, yeux, chemise et pantalons. Vous pouvez, d'ailleurs,autant de fois que désiré, une fois que vous êtes en possession du miroir magique.En complément, sachez quevous donne la possibilité de masquer vos équipements, tels que les armures. Pour cela, vous devez posséder une commode (nécessite 12 bois et 5 barres de cuivre). Il s'agit d'un meuble que vous pouvez trouver en explorant ou bien que vous pouvez fabriquer vous-même, via la table de charpentier. Interagir avec vous permet de masquer un équipement (heaume/casque, poitrine, jambières), tout en le gardant équipé.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.