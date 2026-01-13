Core Keeper : Comment modifier son apparence ?

Nous vous expliquons comment modifier l'apparence de votre personnage sur Core Keeper, une fois votre partie débutée.
Dès le début de leur aventure sur Core Keeper
, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de personnaliser leur avatar, et donc définir son apparence
. D'ailleurs, il se peut qu'après plusieurs heures de jeu, celle-ci ne vous convienne plus. Fort heureusement, Pugstorm a introduit une fonctionnalité permettant de modifier l'apparence de son personnage
, une fois en jeu.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment changer l'apparence de votre personnage sur Core Keeper
, et ce, en cours de partie.
Comment modifier son apparence sur Core Keeper ?
Pour modifier son apparence sur Core Keeper
, il convient d'avoir fabriqué et installé une structure spécifique dans son camp. Il s'agit du miroir magique, qui peut être créé à partir de la table de charpentier (nécessite 8 bois et 8 barres de cuivre). Crafter un miroir magique sur Core Keeper
vous demandera d'avoir quelques heures de jeu à votre actif, car il convient de posséder les ressources suivantes :
- 5 barres de cuivre
- Ce qui nécessite d'utiliser une fonderie et d'avoir des minerais de cuivre, qui s'obtiennent en minant.
- 8 barres d'étain
- Ce qui nécessite d'utiliser une fonderie et d'avoir des minerais d'étain, qui s'obtiennent en minant.
Une fois que vous avez fabriqué le miroir magique, placez-le à l'endroit de votre choix dans votre camp. Ensuite, interagissez avec pour changer l'apparence de votre personnage
. Vous pourrez dès lors modifier les éléments suivants : corps, peau, cheveux, couleur, yeux, chemise et pantalons. Vous pouvez, d'ailleurs, modifier votre apparence
autant de fois que désiré, une fois que vous êtes en possession du miroir magique.
Comment masquer ses équipements ?
En complément, sachez que Core Keeper
vous donne la possibilité de masquer vos équipements, tels que les armures. Pour cela, vous devez posséder une commode (nécessite 12 bois et 5 barres de cuivre). Il s'agit d'un meuble que vous pouvez trouver en explorant ou bien que vous pouvez fabriquer vous-même, via la table de charpentier. Interagir avec vous permet de masquer un équipement (heaume/casque, poitrine, jambières), tout en le gardant équipé.
Rappelons, en guise de conclusion, que Core Keeper
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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