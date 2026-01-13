Core Keeper : Comment modifier son apparence ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 janvier 2026 à 12h14
Nous vous expliquons comment modifier l'apparence de votre personnage sur Core Keeper, une fois votre partie débutée.
Core Keeper : Comment modifier son apparence ?
Dès le début de leur aventure sur Core Keeper, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de personnaliser leur avatar, et donc définir son apparence. D'ailleurs, il se peut qu'après plusieurs heures de jeu, celle-ci ne vous convienne plus. Fort heureusement, Pugstorm a introduit une fonctionnalité permettant de modifier l'apparence de son personnage, une fois en jeu.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment changer l'apparence de votre personnage sur Core Keeper, et ce, en cours de partie.

Comment modifier son apparence sur Core Keeper ?

Pour modifier son apparence sur Core Keeper, il convient d'avoir fabriqué et installé une structure spécifique dans son camp. Il s'agit du miroir magique, qui peut être créé à partir de la table de charpentier (nécessite 8 bois et 8 barres de cuivre). Crafter un miroir magique sur Core Keeper vous demandera d'avoir quelques heures de jeu à votre actif, car il convient de posséder les ressources suivantes : 
  • 5 barres de cuivre
    • Ce qui nécessite d'utiliser une fonderie et d'avoir des minerais de cuivre, qui s'obtiennent en minant.
  • 8 barres d'étain
    • Ce qui nécessite d'utiliser une fonderie et d'avoir des minerais d'étain, qui s'obtiennent en minant.

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Une fois que vous avez fabriqué le miroir magique, placez-le à l'endroit de votre choix dans votre camp. Ensuite, interagissez avec pour changer l'apparence de votre personnage. Vous pourrez dès lors modifier les éléments suivants : corps, peau, cheveux, couleur, yeux, chemise et pantalons. Vous pouvez, d'ailleurs, modifier votre apparence autant de fois que désiré, une fois que vous êtes en possession du miroir magique.

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Comment masquer ses équipements ? 

En complément, sachez que Core Keeper vous donne la possibilité de masquer vos équipements, tels que les armures. Pour cela, vous devez posséder une commode (nécessite 12 bois et 5 barres de cuivre). Il s'agit d'un meuble que vous pouvez trouver en explorant ou bien que vous pouvez fabriquer vous-même, via la table de charpentier. Interagir avec vous permet de masquer un équipement (heaume/casque, poitrine, jambières), tout en le gardant équipé.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Core Keeper est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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